Homicidio en La Pintana: estudiante técnico en enfermería muere baleado mientras se dirigía a su práctica profesional

Un estudiante de técnico en enfermería murió baleado mientras se dirigía a su práctica profesional en la comuna de La Pintana.

Los hechos se registraron alrededor de las 7 de la tarde, cuando el joven de 21 años, quedó en la línea de fuego de un enfrentamiento a disparos.

Según detalló el fiscal ECOH, Omar Mérida, los hechos sucedieron cuando un grupo de personas fueron interceptados por dos sujetos, los cuales comenzaron a disparar en su contra. “Atacan a uno de ellos, el cual huye en dirección sur, siendo objeto de disparos por parte de sus atacantes, y estos disparos alcanzan a un transeúnte, un joven de 21 años, técnico de enfermería, provocándole la muerte”.

Personal de ECOH, así como de la Brigada de Homicidios de la PDI, se encuentran recopilando los antecedentes del hecho, con el fin de dar con la identidad de los involucrados.