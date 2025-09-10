SUSCRÍBETE
Nacional

Homicidio en La Pintana: Un hombre fallecido y un herido tras balacera en una vivienda

Los hechos se registraron cerca de la medianoche en una vivienda en Villa La Orquesta.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Una persona fallecida y otra herida dejó una balacera ocurrida en una vivienda en la Comuna de la Pintana.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche, cuando dos hombres, ambos de nacionalidad chilena recibieron una serie de impactos balísticos al interior de una vivienda en Villa La Orquesta.

Según señaló el fiscal ECOH, Rodrigo Moya, “alrededor de la medianoche se recibió un llamado por parte del carabinero, que en la comuna de La Pintana había ocurrido un homicidio, en la cual una persona resultó con varios impactos balísticos en su cuerpo, y además se encontraba otra persona con lesiones graves, la cual ya fue trasladada al hospital respectivo”.

Por su parte el Robert Briones, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que “Este hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando la víctima se encontraba en el interior de un domicilio, ella se abordaba por sujetos desconocidos quienes premunidos con armas de fuego proceden a dispararle, lesiones que le produjeron la muerte en el lugar”.

“De igual forma, hay una persona lesionada, la cual se encuentra en el Hospital del Sector. En este momento, personal del Laboratorio de Criminalística Central se encuentra levantando evidencia balística y hematológica, y los detectives se encuentran en escena de tratamiento de rigor para poder establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos”, añadió.

La Brigada de Homicidios Sur se encuentra realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e identificar a los atacantes.

