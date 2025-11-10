Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

Una trágica situación se registró la madrugada de este lunes en la comuna Ñuñoa, donde un hombre de 31 años habría asesinado a su tía, de 61 años, al interior de un departamento de la Villa Olímpica.

Según los antecedentes, el crimen habría ocurrido a cerca de las 4.30 de la madrugada, momento en que los vecinos del sector escucharon gritos provenientes del inmueble, donde los parientes -que residían juntos- protagonizaban un conflicto.

Al acudir a la residencia, se percataron que el hombre estaba atacando a la víctima.

El teniente coronel Pedro Olguín, de la Prefectura Oriente, explicó a Tele13 que fueron los mismos vecinos los que dieron aviso de la situación al 133.

“Carabineros llegan al lugar y, utilizando la fuerza para hacer ingreso al inmueble, logran la detención de un hombre adulto, que se encontraba ensangrentado y con la víctima tendida en el suelo ”, indicó.

Desde la PDI, el comisario Vicente Torres, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, detalló que “la víctima fue agredida por un familiar de ésta, ocasión en la cual le provocó, además de la lesión a nivel cervical, una lesión en la región frontal del cráneo, lesiones que en definitiva le ocasionaron la muerte”.

“Frente a esta situación y ante los llamados de emergencia que efectuaron vecinos del conjunto de departamentos, llegó personal de Carabineros y de seguridad de la comuna”, sostuvo.

El hombre fue detenido en flagrancia, y será formalizado por el homicidio de la mujer.