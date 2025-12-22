Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública

Un hombre murió en horas de la madrugada de este lunes en la comuna de Puente Alto, luego de ser apuñalado por otro sujeto en la espalda.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 2:20 de la madrugada, en calle Limarí, donde personal de Carabineros encontró el cuerpo de una persona sin vida con una herida por arma blanca en la espalda tendida en el piso.

La víctima correspondería a un hombre de 23 años, y según explicó un testigo del hecho, este habría sido atacado por un sujeto con el cual mantenía rencillas anteriores.

Tras esto es que Carabineros se trasladó hasta un domicilio en calle Trincado donde detuvieron a un imputado de 20 años, el cual mantiene antecedentes penales, sin órdenes vigentes.

Según detalló el teniente de Carabineros, Brayant López Duarte, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Cordillera, “luego de realizar diligencias autónomas en base a la información entregada por testigos, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, y el hecho actualmente se encuentra siendo investigado por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones”.