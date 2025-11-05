OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Homicidio en Puente Alto: Hombre muere tras ser baleado en un vehículo

La víctima fue atacada desde otro vehículo. Se investiga posible ajuste de cuentas.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Un hombre murió en horas de la noche tras ser baleado por desconocidos mientras se encontraba al interior de un vehículo en la comuna de Puente Alto.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 23:45 horas, cuando por causas que se investigan, le dispararon en reiteradas ocasiones desde otro vehículo.

Según detalló el fiscal ECOH Leonardo Tapia, “una persona chilena, un hombre de 33 años de edad, se encontraba en el interior de su vehículo, cuando se aproxima otro vehículo, algunos testigos indican de alta gama, propinando una gran cantidad de disparos hacia el interior”.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Sótero del Río donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal, “dentro de los antecedentes, las hipótesis que se manejan, una de ellas es un ajuste de cuenta por algún tipo de banda rival, pero esa información por cierto tenemos que trabajarla, afinar los detalles”.

