Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública
En al menos 10 ocasiones dispararon el o los atacantes contra la víctima.
Un homicidio frustrado se registró durante la madrugada de este martes en la comuna de la Granja, donde un hombre fue baleado en plena vía pública.
Los hechos se habrían registrado pasadas las 3:30 de la madrugada en pasaje 11 Poniente con 5 Norte, donde un sujeto desconocido habría efectuado al menos 10 disparos en contra de otra persona.
Según detalló el fiscal ECOH Jorge Carmona, la víctima fue trasladada por su pareja lasta el Hospital Padre Hurtado donde se mantiene en estado grave. “Él estaba abajo del vehículo por las diligencias que por lo menos tenemos preliminarmente al momento de recibir el impacto balístico”.
De acuerdo a lo que agregó, “por ahora estamos trabajando la teoría de al menos dos posibilidades, tanto que hay un vehículo involucrado como hay personas también a pie”.
Respecto a la víctima, según señaló esta mantenía antecedentes previos pero actualmente se desempeñaba como comerciante.
En el lugar hace tan sólo unos días se había producido otra balacera. “El día domingo entiendo que también habían ocurrido disparos en el sector, donde no habría participado ni tenido relación esta víctima preliminarmente. Es un sector que han ocurrido en otras oportunidades, pero respecto de esta víctima no había tenido antecedentes previos respecto de heridas o amenazas”, expresó el fiscal.
