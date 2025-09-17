Hoy se registra la mayor salida de vehículos desde Santiago por Fiestas Patrias: peak será entre 18 y 19 horas

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, abordó esta mañana en conversación con Radio Duna, las medidas de contigencia frente a las celebraciones por Fiestas Patrias, así como también el alto flujo de viajeros que se esperan para la jornada.

Al respecto, y consultada sobre esto último, la titular del MOP expresó que hasta ahora “han salido más de 500.000 vehículos en los días que llevamos”.

“Hoy es el día de mayor flujo de salida. Más de 150.000 autos están proyectados”, afirmó.

En esto, recordó las medidas de mitigación para permitir mayores flujos y evitar aglomeraciones, como el “peaje a luca”, el cual se inició a partir de las 7 am esta jornada y que permite crear una salida sistemática. El peak de vehículos para esta jornad, apuntó,se espera entre las 6 y 7 de la tarde.

Sumado a esto, hizo un llamado a la conducción responsable y atenta. Para mañana, indicó, se espera la salida de 120.000 vehículos de la capital.

“Igual vamos a tener un alza importante a partir de las 6 y 7 de la mañana porque tenemos Peaje a Luca. De ahí, el peak se produce mañana en la mañana, alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde”, indicó.

Sumado a esto, en el aeropuesto de Santiago, hay 700 mil pasajes, y se espera una mayor presencia de pasajeros tanto a nivel nacional como con destino internacional.

“Ahí la recomendación tiene que ver con tomar un poco de resguardo, porque primero el acceso al aeropuerto está por la Costanera Norte, entonces va a ser una ruta que va a estar recargada”, indico´, así como también los servicios de control migratorio.

“Por lo tanto la recomendación es tomar más tiempo, llegar con un poco más de antelación, y por supuesto cuando viajan con niños, que tienen trámites especiales, y con mascotas, que también tienen trámites especiales, con mayor antelación todavía”, recordó.