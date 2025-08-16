“Hubo complicidad dentro y fuera de la cárcel”: la denuncia del padre de David Florido tras fuga del homicida de su hijo

La mañana del viernes 15 de agosto, Gendarmería de Chile confirmó la fuga de tres internos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso: Jairo Adonis González Miranda, Claudio Alexander Fornes Vicuña y Juan Israel González Quezada, este último condenado a presidio perpetuo calificado por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros David Florido Cisterna.

Mientras se desplegaban operativos policiales para recapturar a los prófugos y se removía a tres funcionarios penitenciarios tras conocerse la evasión, la familia del carabinero asesinado recibió la noticia a través de un llamado telefónico. Juan Carlos Florido, padre del uniformado, cuenta a La Tercera que estaba en una comisión en Copiapó ese día cuando su esposa lo contactó para informarle de la huida, lo que -relata- lo dejó “descolocado, enojado, impotente y profundamente desilusionado” del Estado.

¿Por qué habla de desilusión?

Porque estuvimos 33 meses esperando que este desgraciado tuviera justicia. Hubo muchas dilataciones, hasta tres suspensiones, y finalmente se logró la sentencia más alta que se había dado a un delincuente por matar a un carabinero. Hasta ahí estábamos tranquilos. Ese día, incluso, el abogado defensor pidió que lo trasladaran a Santiago, pero la magistrada lo rechazó, dejando claro que volvería a una prisión de alta seguridad en La Serena. Y de pronto nos enteramos de que estaba en la cárcel de Valparaíso, una cárcel vulnerable, de donde ya se habían fugado presos antes. Que haya escapado de ahí me dejó totalmente descolocado, molesto, porque nunca se nos informó nada como familia.

Valparaiso, 15 de julio 2025 Tres reos se fugan del complejo penitenciario Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

¿Qué cree que falló en el sistema penitenciario para que se produjera esta fuga?

Hubo complicidad tanto dentro como fuera. Estuve 33 meses enfrentando a este sujeto y siempre tuvo un abogado privado, cuando él no tenía un trabajo estable. Esa plata claramente no era de la avenida. Estoy convencido de que hubo sobornos a funcionarios. No es posible que en una cárcel con vigilancia 24/7 no vieran cómo lanzaban un cable de acero y escapaban tres reos colgando hacia afuera. Todo resultó como reloj, y no hubo reacción rápida de Gendarmería.

¿Han tenido algún contacto con autoridades como el Presidente o el ministro de Justicia tras los hechos?

No. Del Estado, nadie. Solo nos llamó el diputado (Andrés) Longton para darnos ánimo, también la alcaldesa de Quilpué y el mayor de la comisaría de Quilpué se acercaron a mi señora. Pero del gobierno, del ministro, del Presidente, nada.

¿Van a interponer alguna acción como familia?

Por ahora me reservo eso. Estamos muy consternados. Estoy indignado. Mi hijo murió en un momento en que el Estado estaba deslegitimando a Carabineros y querían refundar la institución.

¿El gobierno les falló?

Este gobierno le ha fallado a todo Chile. Hoy el comercio cierra temprano, los niños no pueden andar solos, la gente no sale en la noche por miedo. La delincuencia está desbordada. Mientras no se endurezcan las penas, esto no va a cambiar. Yo creo que incluso se debería activar la pena de muerte para delincuentes que matan indiscriminadamente.