David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

Como Jairo Adonis González Miranda, Juan Israel González Quezada y Claudio Alexander Fornes Vicuña fueron identificados los tres reos que durante la madrugada de este viernes se fugaron desde la cárcel de Valparaíso.

La mañana del 15 de agosto, Gendarmería de Chile confirmó la huida de los tres internos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, lo cual ha derivado en una serie de medidas de parte de la institución y de labores de búsqueda para dar con el paradero de los sujetos.

Por una parte, desde Gendarmería se confirmó la reubicación de tres funcionarios luego de conocerse la fuga; mientras que Carabineros de Chile detalló las labores que se han empujado para tratar de recapturarlos.

Sin embargo, conforme avanzaron las horas durante la jornada, se fueron conociendo detalles respecto a los peligrosos reos que huyeron del recinto.

Uno de ellos, Juan Israel González Quezada, se encontraba cumpliendo presidio perpetuo por el crimen del carabinero David Florido y, hasta la fecha, solo había cumplido poco más de tres años de la sanción que pesa en su contra.

En la imagen, Juan Israel González Quezada, condenado por el homicidio del suboficial mayor David Florido.

Quién era David Florido

El viernes 10 de junio de 2022, el entonces cabo segundo de Carabineros, David Andrés Florido Cisterna, murió luego de ser baleado en la cabeza en una barbería en Pedro Aguirre Cerda (PAC), Región Metropolitana.

Dicho crimen se registró cerca de las 19.00 horas, en un local ubicado en la intersección de las calles La Marina con La Cisterna.

Hasta ese lugar, David Florido concurrió en el marco de un operativo, a raíz de una denuncia por la presencia de armamento de alto calibre en el lugar.

En la imagen, el suboficial mayor David Florido Cisterna

Sin embargo, en el lugar se originó un enfrentamiento, en el cual el uniformado terminó siendo baleado en su cabeza. Si bien el funcionario fue llevado hasta el Hospital Barros Luco, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida y falleció.

En paralelo, el autor del disparo se dio a la fuga y, posteriormente, se iniciaron investigaciones para dar con el paradero de los involucrados.

Tras su muerte, David Florido recibió un ascenso póstumo a suboficial mayor y, además, se renombró una de las tenencias de la mencionada comuna con su nombre, quedando como Tenencia SOM David Florido Cisterna.

Una semana después del fatal baleo, la Fiscalía Metropolitana Sur confirmó la detención de Juan González Quezada por parte de personal del OS9 de Carabineros de Chile, en Colina, precisamente en la intersección de las rutas Los Libertadores con G-115.

El sujeto fue puesto a disposición de la justicia y tras avanzar la investigación penal, el 2 de abril de 2025 se le declaró culpable del homicidio consumado del suboficial y del homicidio frustrado del cabo Álvaro Sánchez.

Por lo anterior, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Juan González Quezada a presidio perpetuo calificado .

Padre de David Florido cuestiona que reo estuviera en cárcel de Valparaíso

Luego de conocerse los primeros detalles de la fuga, el padre del suboficial mayor David Florido, Juan Carlos Florido, no ocultó su descontento por la situación y cuestionó el por qué se encontraba recluido en la cárcel porteña.

“Me llama bastante la atención que esta persona se haya encontrado detenida en la cárcel de Valparaíso, porque cuando se dio el dictamen final, yo estaba presente y la Defensoría, inclusive, pidió que esta persona fuera trasladada a Santiago (...) porque él estaba cumpliendo su condena en La Serena ”, dijo en diálogo con Meganoticias.

En esa línea, acusó que se trata de un “asesino de alta peligrosidad”, por lo cual dijo estar “sorprendido” por la resolución del Poder Judicial de, aparentemente, reubicarlo y no notificar a los familiares de la víctima.

“Yo soy de la zona y sé que Valparaíso no tiene una cárcel de excelente seguridad”, criticó.

“Si esto no funciona bien y esta persona no es capturada, tenemos un delincuente de alta peligrosidad suelto en las calles o tal vez escape del país y no cumpla la condena; y se ría de la cara y el dolor de una familia”, añadió Juan Carlos Florido.

En la imagen, Juan Carlos Florido, padre del suboficial mayor David Florido. DEDVI MISSENE

En ese contexto, el diputado Andrés Longton (RN) anunció que ofició al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, para informar sobre el traslado del interno desde el Complejo Penitenciario de La Serena hasta el de Valparaíso.

“ Queremos saber quién tomó la decisión de trasladar a un reo de alta peligrosidad a un penal que ya tiene antecedentes de fugas. Si fue una resolución administrativa, el ministro debe entregar los motivos y los actos que lo sustentan. No puede ser que, por decisiones mal evaluadas, asesinos condenados vuelvan a las calles”, dijo el parlamentario.

En esa línea, dijo que esperan conocer si el traslado se dio por resolución administrativa o judicial y para el primer caso pidió “informar los motivos y antecedentes tenidos a la vista para haber dispuesto el traslado del interno, remitiendo los actos administrativos que sustenten dicha decisión”.