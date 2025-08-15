Fuga en cárcel de Valparaíso: Longton oficia a ministro de Justicia para informar sobre traslado de un reo

Este viernes, el diputado Andrés Longton ofició al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, para que informe sobre el traslado del interno Juan González Quezada desde el Complejo Penitenciario de La Serena al Centro Penitenciario de Valparaíso, recinto donde se fugó esta madrugada junto a otros dos reos.

Cabe recordar que el reo fue condenado en abril por el homicidio del ex carabinero David Florido.

Longton explicó que “queremos saber quién tomó la decisión de trasladar a un reo de alta peligrosidad a un penal que ya tiene antecedentes de fugas . Si fue una resolución administrativa, el ministro debe entregar los motivos y los actos que lo sustentan. No puede ser que, por decisiones mal evaluadas, asesinos condenados vuelvan a las calles".

De acuerdo a la solicitud de oficio, el diputado indicó que, “según se ha trascendido, los internos habrían recibido el suministro de cuerdas con las que pudieron transitar hacia el exterior de la Cárcel de Valparaíso”.

Continuó señalando que “como conoce el Sr. Ministro, este no es el primer caso de una evasión de internos desde el mismo lugar penitenciario ya que previamente se habían sucedido otras fugas, lo que también se ha verificado en centros penitenciarios de otras regiones del país, evidenciando el enorme problema y descontrol existente en las cárceles chilenas”.

Precisó que “se ha tomado conocimiento de que el interno Juan González Quezada, quien fue condenado en abril de este año por el homicidio del ex Carabinero, había sido trasladado desde el Complejo Penitenciario de La Serena hasta el Centro Penitenciario de Valparaíso, desconociéndose los motivos de dicho traslado, lugar donde finalmente logró evadir la Justicia".

Por esas razones, el diputado solicitó a Gajardo que “informara si el interno Juan González Quezada fue trasladado desde el Complejo Penitenciario de La Serena hacia el Centro Penitenciario de Valparaíso por resolución administrativa o judicial “.