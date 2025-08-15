Se resuelve el nudo: Chile Vamos y Demócratas alcanzan acuerdo para pacto parlamentario

Por medio de un comunicado público, Chile Vamos y Demócratas anunciaron que efectuaron un acuerdo para un pacto parlamentario.

En la carta señalaron que “en un paso trascendental de unidad y gobernabilidad para Chile, la coalición ChileVamos -Evópoli, UDI, RN- y el partido Demócratas han alcanzado un acuerdo de pacto parlamentario”.

“Es un gran paso que cuatro partidos que estuvieron por el abrumador triunfo del Rechazo en el año 2022, hoy vuelvan a unir sus caminos y sus voluntades por el bien de Chile”, continuaron.

Terminaron diciendo que “este acuerdo será formalizado el día de mañana, sábado 16 de agosto, en las oficinas del Servicio Electoral”.

Esta decisión se definió en la sede de Renovación Nacional (RN), que empezó a las 10.00 horas de este viernes.

A esta reunión asistió el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea y la secretaria general del partido, Andrea Valladares.

También acudió el presidente de la UDI, ⁠Guillermo Ramírez, el senador Juan Antonio Coloma y el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, junto a la secretaria general del mismo partido, Macarena Cornejo.

Finalmente, acudió el ⁠secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado y David Morales.

Es importante recordar que este pacto se realizó justo después de que el diputado independiente Miguel Ángel Calisto comunicara que irá como candidato independiente por el cupo del Senado en Aysén.