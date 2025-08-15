SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso

Se trata de jefe del penal, así como de los encargados de operaciones y de la zona donde se fugaron los reclusos.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Foto: Raúl Zamora/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, anunció las medidas que se tomaron al interior de la institución ante la fuga de tres reos de alta peligrosidad del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Los tres reclusos, de acuerdo con lo informado Gendarmería de Chile y el Ministerio Público, cortaron los barrotes de metal de su celda en compañía de un cuarto interno que, por motivos que se desconocen, no huyó con ellos. Posteriormente, escaparon deslizándose por un cable de acero que estaba sujeto al techo del módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba en el exterior. Los tres cumplían condenas por homicidio.

El director (s) de Gendarmería Rubén Pérez Riquelme

Según informó la alta autoridad de Gendarmería, en el marco del sumario administrativo en curso, se removió de sus funciones y se reubicó al coronel a cargo del establecimiento, así como al teniente coronel que ejercía como jefe de operaciones en el penal y al mayor encargado de la zona donde se fugaron los reos.

Todas estas determinaciones, subrayó Pérez, son “al margen de la evaluación inmediata de medidas de mayor intensidad”.

Tres peligrosos criminales: reos escaparon de Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Asimismo, se refirió a las fallas en la segmentación de los reclusos que reconoció el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz. “Es materia de investigación que internos de alto compromiso delictual ubicados en el módulo 105 -destinado a reclusos de dicha categoría- y la segmentación a la que aludió de manera clara el subsecretario, es lo que debemos revisar en detalle en cuanto a la dinámica interna del recinto y las particulares circunstancias en las cuales los cuatro sujetos llegaron a estar en el mismo lugar durante el periodo de interés”.

“Ya se ha dicho, el establecimiento ha tenido una mejora ostensible en materia de tecnovigilancia. Es un establecimiento de alta complejidad. Concentramos más de 3 mil reclusos de un perfil muy complejo, población muy violenta y activa. Y el desafío permanente 24/7 es que debemos estar doblemente atentos, ajustando nuestros procedimientos, concentrados en nuestros deberes, empleando bien las herramientas tecnológicas y poniendo freno oportuno a todos aquellos eventos que son indeseados y perniciosos para la seguridad del recinto”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:FugaCárcelValparaísoGendarmeríaRubén Pérez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres

Pedían prisión preventiva: hombre queda con arraigo y firma por golpear a su perro en calle de La Tirana

Diputado del PC explica su proyecto de royalty portuario y descarta un efecto mayor en los costos de las navieras

Gobierno reconoce fallas en la segmentación y vigilancia de los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

Descifra: 44% cree que el bloque Frente Amplio-PC estará menos disponible para llegar a acuerdos de ser oposición

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso
Chile

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso

Pedían prisión preventiva: hombre queda con arraigo y firma por golpear a su perro en calle de La Tirana

Gobierno reconoce fallas en la segmentación y vigilancia de los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres
Negocios

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres

Diputado del PC explica su proyecto de royalty portuario y descarta un efecto mayor en los costos de las navieras

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

En vivo: Unión Española enfrenta a Deportes Iquique en un duelo clave por la permanencia en Primera
El Deportivo

En vivo: Unión Española enfrenta a Deportes Iquique en un duelo clave por la permanencia en Primera

“Quizás sea una cuestión de personalidad”: la dura crítica que recibe Damián Pizarro en Italia

Juez del trágico duelo entre Colo Colo y Fortaleza arbitrará la revancha entre la U e Independiente en la Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos
Mundo

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos

Corte Suprema de Brasil fija para el 2 de septiembre el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

Trump asegura que no va “a negociar por Ucrania” y amenazó con “sanciones severas” a Rusia si no acepta un fin a la guerra

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi