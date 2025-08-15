Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso

El director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, anunció las medidas que se tomaron al interior de la institución ante la fuga de tres reos de alta peligrosidad del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Los tres reclusos, de acuerdo con lo informado Gendarmería de Chile y el Ministerio Público, cortaron los barrotes de metal de su celda en compañía de un cuarto interno que, por motivos que se desconocen, no huyó con ellos. Posteriormente, escaparon deslizándose por un cable de acero que estaba sujeto al techo del módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba en el exterior. Los tres cumplían condenas por homicidio.

El director (s) de Gendarmería Rubén Pérez Riquelme

Según informó la alta autoridad de Gendarmería, en el marco del sumario administrativo en curso, se removió de sus funciones y se reubicó al coronel a cargo del establecimiento, así como al teniente coronel que ejercía como jefe de operaciones en el penal y al mayor encargado de la zona donde se fugaron los reos.

Todas estas determinaciones, subrayó Pérez, son “al margen de la evaluación inmediata de medidas de mayor intensidad”.

Tres peligrosos criminales: reos escaparon de Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Asimismo, se refirió a las fallas en la segmentación de los reclusos que reconoció el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz. “Es materia de investigación que internos de alto compromiso delictual ubicados en el módulo 105 -destinado a reclusos de dicha categoría- y la segmentación a la que aludió de manera clara el subsecretario, es lo que debemos revisar en detalle en cuanto a la dinámica interna del recinto y las particulares circunstancias en las cuales los cuatro sujetos llegaron a estar en el mismo lugar durante el periodo de interés”.

“Ya se ha dicho, el establecimiento ha tenido una mejora ostensible en materia de tecnovigilancia. Es un establecimiento de alta complejidad. Concentramos más de 3 mil reclusos de un perfil muy complejo, población muy violenta y activa. Y el desafío permanente 24/7 es que debemos estar doblemente atentos, ajustando nuestros procedimientos, concentrados en nuestros deberes, empleando bien las herramientas tecnológicas y poniendo freno oportuno a todos aquellos eventos que son indeseados y perniciosos para la seguridad del recinto”, concluyó.