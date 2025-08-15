SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Gobierno reconoce fallas en la segmentación y vigilancia de los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

"Aquí hay una serie de eslabones previos que tienen que haber fallado para que se produjese en definitiva esta fuga", advirtió el subsecretario de Justicia.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, reconoció deficiencias en la segmentación y en la vigilancia de los tres reos de alto compromiso delictual que se fugaron de la cárcel de Valparaíso durante esta madrugada en una tirolesa artesanal.

Los tres reclusos, según ha informado Gendarmería de Chile y el Ministerio Público, cortaron los barrotes de metal de su celda en compañía de un cuarto interno que, por motivos que se desconocen, no huyó con ellos. Posteriormente, escaparon deslizándose por un cable de acero que estaba sujeto al techo del módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba en el exterior. Los tres cumplían condenas por homicidio.

Desde el exterior del complejo penitenciario, la autoridad calificó la fuga como “grave”, debido a que no solo compromete los procedimientos internos y protocolos de Gendarmería, sino que también “la seguridad pública de la población”

“Aquí hay una serie de eslabones previos que tienen que haber fallado para que se produjese en definitiva esta fuga. Por ejemplo, respecto del tema de la segmentación y del lugar donde estaban estos tres reos en la celda. También respecto de la determinación y la revisión que tiene que ser constante en cuanto a este quiebre que han hecho de los barrotes. Yo estuve en la celda. Es algo que no es inmediato y por lo tanto también requiere de que haya fallado algún tipo de operativo respecto de la revisión", reconoció.

El subsecretario de Justicia Ernesto Múñoz.

En ese sentido, advirtió fallas en los allanamientos y anunció que se tomarán medidas para hacer responsables a quienes tienen a cargo la segmentación y vigilancia de la población penal así como el control de elementos prohibidos.

“Tenemos que ver entonces aquí que hay fallas respecto a la segmentación, fallas respecto del control de elementos, fallas también respecto de la vigilancia. Aquí lo que se va a hacer es ejercer de inmediato esa responsabilidad (...) Por otro lado, aquí nos vamos a hacer complacientes", aseveró.

Junto con ello, dio cuenta de las medidas de seguridad de la cárcel: “El cerco eléctrico está plenamente operativo. Ese cerco, di la vuelta por la línea de fuego, estaba (operativo) por cada uno de sus sectores. Cuando nosotros llegamos como gobierno no estaba operativo, actualmente lo está. Hubo un problema de diseño y se solucionó. Respecto del tema de las cámaras se ha hecho una inversión de 1.200 millones de pesos y pasamos de un 40% de cobertura a un 400% de cobertura”.

Valparaiso, 15 de julio 2025 Tres reos se fugan del complejo penitenciario Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Esto no es justificación, por cierto, porque evidentemente tuvimos este evento. Pero se han esfuerzos y se van a continuar haciendo esfuerzos para dotar a Gendarmería de Chile tanto de los elementos técnicos, de infraestructura y, en este caso, de inmediato, en una revisión que hicimos con el director nacional ya se tomaron medidas específicas respecto, por ejemplo (...) respecto del control y ubicación de las cámaras, de elementos de seguridad que no estaban visibles", puntualizó.

Adicionalmente, afirmó que el Ejecutivo está atento a la investigación y en dar con el paradero de los reos. “Esperamos que pronto tenga un resultado, pero como les indicaba, aquí no vamos a ser complacientes. Estos son hechos graves y vamos a informar hoy día mismo las medidas que estamos tomando”, añadió.

“Yo estuve en la línea de fuego y evidentemente hay reformas que tienen que hacerse de inmediato”, cerró.

Por su lado, el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, anunció que el sumario administrativo es liderado por un oficial de alta graduación y que tanto el coronel a cargo del recinto penitenciario, así como el teniente coronel jefe de operaciones del penal y el mayor encargado del área en que se fugaron los reos serán removidos de sus funciones y reubicados.

Más sobre:FugaCárcelValparaísoGobiernoErnesto MuñozSubsecretario de justicia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres

Pedían prisión preventiva: hombre queda con arraigo y firma por golpear a su perro en calle de La Tirana

Diputado del PC explica su proyecto de royalty portuario y descarta un efecto mayor en los costos de las navieras

Descifra: 44% cree que el bloque Frente Amplio-PC estará menos disponible para llegar a acuerdos de ser oposición

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso
Chile

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso

Pedían prisión preventiva: hombre queda con arraigo y firma por golpear a su perro en calle de La Tirana

Gobierno reconoce fallas en la segmentación y vigilancia de los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres
Negocios

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres

Diputado del PC explica su proyecto de royalty portuario y descarta un efecto mayor en los costos de las navieras

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

En vivo: Unión Española enfrenta a Deportes Iquique en un duelo clave por la permanencia en Primera
El Deportivo

En vivo: Unión Española enfrenta a Deportes Iquique en un duelo clave por la permanencia en Primera

“Quizás sea una cuestión de personalidad”: la dura crítica que recibe Damián Pizarro en Italia

Juez del trágico duelo entre Colo Colo y Fortaleza arbitrará la revancha entre la U e Independiente en la Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos
Mundo

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos

Corte Suprema de Brasil fija para el 2 de septiembre el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

Trump asegura que no va “a negociar por Ucrania” y amenazó con “sanciones severas” a Rusia si no acepta un fin a la guerra

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi