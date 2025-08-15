Gobierno reconoce fallas en la segmentación y vigilancia de los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, reconoció deficiencias en la segmentación y en la vigilancia de los tres reos de alto compromiso delictual que se fugaron de la cárcel de Valparaíso durante esta madrugada en una tirolesa artesanal.

Los tres reclusos, según ha informado Gendarmería de Chile y el Ministerio Público, cortaron los barrotes de metal de su celda en compañía de un cuarto interno que, por motivos que se desconocen, no huyó con ellos. Posteriormente, escaparon deslizándose por un cable de acero que estaba sujeto al techo del módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba en el exterior. Los tres cumplían condenas por homicidio.

Desde el exterior del complejo penitenciario, la autoridad calificó la fuga como “grave”, debido a que no solo compromete los procedimientos internos y protocolos de Gendarmería, sino que también “la seguridad pública de la población”

“Aquí hay una serie de eslabones previos que tienen que haber fallado para que se produjese en definitiva esta fuga. Por ejemplo, respecto del tema de la segmentación y del lugar donde estaban estos tres reos en la celda. También respecto de la determinación y la revisión que tiene que ser constante en cuanto a este quiebre que han hecho de los barrotes. Yo estuve en la celda. Es algo que no es inmediato y por lo tanto también requiere de que haya fallado algún tipo de operativo respecto de la revisión", reconoció.

En ese sentido, advirtió fallas en los allanamientos y anunció que se tomarán medidas para hacer responsables a quienes tienen a cargo la segmentación y vigilancia de la población penal así como el control de elementos prohibidos.

“Tenemos que ver entonces aquí que hay fallas respecto a la segmentación, fallas respecto del control de elementos, fallas también respecto de la vigilancia. Aquí lo que se va a hacer es ejercer de inmediato esa responsabilidad (...) Por otro lado, aquí nos vamos a hacer complacientes", aseveró.

Junto con ello, dio cuenta de las medidas de seguridad de la cárcel: “El cerco eléctrico está plenamente operativo. Ese cerco, di la vuelta por la línea de fuego, estaba (operativo) por cada uno de sus sectores. Cuando nosotros llegamos como gobierno no estaba operativo, actualmente lo está. Hubo un problema de diseño y se solucionó. Respecto del tema de las cámaras se ha hecho una inversión de 1.200 millones de pesos y pasamos de un 40% de cobertura a un 400% de cobertura”.

“Esto no es justificación, por cierto, porque evidentemente tuvimos este evento. Pero se han esfuerzos y se van a continuar haciendo esfuerzos para dotar a Gendarmería de Chile tanto de los elementos técnicos, de infraestructura y, en este caso, de inmediato, en una revisión que hicimos con el director nacional ya se tomaron medidas específicas respecto, por ejemplo (...) respecto del control y ubicación de las cámaras, de elementos de seguridad que no estaban visibles", puntualizó.

Adicionalmente, afirmó que el Ejecutivo está atento a la investigación y en dar con el paradero de los reos. “Esperamos que pronto tenga un resultado, pero como les indicaba, aquí no vamos a ser complacientes. Estos son hechos graves y vamos a informar hoy día mismo las medidas que estamos tomando”, añadió.

“Yo estuve en la línea de fuego y evidentemente hay reformas que tienen que hacerse de inmediato”, cerró.

Por su lado, el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, anunció que el sumario administrativo es liderado por un oficial de alta graduación y que tanto el coronel a cargo del recinto penitenciario, así como el teniente coronel jefe de operaciones del penal y el mayor encargado del área en que se fugaron los reos serán removidos de sus funciones y reubicados.