Humedal Kan Kan de Viña del Mar es declarado como ecosistema acuático urbano

El Ministerio de Medio Ambiente reconoció al humedal Kan Kan, de Viña del Mar, Región de Valparaíso, como una zona de ecosistema acuático.

De acuerdo al Ministerio, el Humedal Urbano Kan Kan tiene una superficie de 1,54 hectáreas y en el habitan diversas especies, tales como el churrete, el pájaro cometocino, el peuco, la golondrina chilena, el degú, la rana chilena, el gato guiña, entre otras aves.

Además, la vegetación de la quebrada corresponde a un bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithraea caustica y Cryptocarya alba. También se encuentran plantas de palma chilena y litre.

Un factor importante de este espacio es que, según la institución, contribuye a la comunidad con la mitigación del cambio climático, la regulación de inundaciones, el desaceleración de flujos, la depuración de aguas, ciclado de nutrientes, mantenimiento de ecosistemas, entre otros relevantes elementos.

Con ello, Kan Kan es el vigésimo sexto ecosistema acuático en ser declarado en la Región de Valparaíso y el tercero de la comuna de Viña del Mar. A nivel nacional, la cifra de Humedales Urbanos llega a 139.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas destacó que “es una demostración que en cada rincón de Chile hay vecinas y vecinos comprometidos con su entorno, quienes los valoran y lo cuidan. Nuestro compromiso es ayudarlos a proteger estos ecosistemas muy relevantes que mejoran la calidad de vida de las personas y protegen la naturaleza”.

En tanto, el seremi Álex Galleguillos, sostuvo que “este humedal abarca 1.54 hectáreas en la quebrada denominada como Parque Natural KanKan entre Nueva Aurora y Forestal. Este reconocimiento implica la protección hidrobiológica de esta microcuenca, que es parte de la red de drenaje de la cuenca del estero Marga Marga y se posiciona como el número 26 de humedales reconocidos por la Ley 22.202. Agradecemos la colaboración del municipio y la organización Kan Kan y seguiremos trabajando en la protección de este importante ecosistema”.

Finalmente, la representante de la agrupación Parque Natural Kan-Kan, Carolina Díaz, destacó que “este es un gran paso para preservar el parque natural Kan-Kan, un triunfo para las comunidades que valoran el cuidado de estos ecosistemas. Es muy relevante vincularnos con la naturaleza porque hacerlo es cuidar de nosotros mismos”.