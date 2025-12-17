Humo en la RM: autoridades llaman a utilizar mascarillas en casos más complejos y a evitar actividad física al aire libre

Desde la tarde de ayer martes, una densa capa de humo cubre gran parte de la Región Metropolitana (RM) producto de un incendio forestal en la comuna de San Pedro en la provincia de Melipilla.

Según informaron las autoridades de gobierno, el peak de esta situación se registró ayer entre las 19.00 y 20.00 horas.

De acuerdo al último reporte de Senapred, el incendio denominado Quilamuta ya ha consumido 1.870 hectáreas. Esto se suma a otros focos en la zona central que mantienen en alerta roja sectores de Valparaíso, O’Higgins y Biobío.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que se implementó el Plan Quelentaro, “que es una coordinación entre las provincias de San Antonio, Cardenal del Caro y la provincia de Melipilla, entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, para combatir en conjunto los incendios que surjan en esta zona, que es una zona de riesgo".

Respecto al origen de los siniestros, la autoridad deslizó que “pueden estar asociadas al uso de maquinaria agrícola. Cuando estamos haciendo un llamado a faena cero por las condiciones climáticas, estamos hablando de algún tipo de falla por malas conexiones eléctricas que producen todo esto. Por lo tanto, los incendios son evitables”.

Recomendaciones

La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, confirmó que “a raíz del incendio que se produjo en Melipilla se ha visto una afectación en la calidad del aire por presencia de material particulado”.

Sin embargo, aseguró que tras el peak de la tarde del martes, ha habido “una constante disminución en la afectación del aire”.

“Es por eso que, en este momento, la categoría que se le entrega a la afectación de la calidad del aire por presencia de material particulado es de una afectación regular”, indicó.

En consecuencia, planteó que desde el Minsal sugieren “medidas generales de prevención para el cuidado de la salud”.

En detalle, recomendó tres medidas “esenciales”: