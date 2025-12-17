SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Humo en la RM: autoridades llaman a utilizar mascarillas en casos más complejos y a evitar actividad física al aire libre

    El humo que se percibe en varias comunas de la región es producto de un incendio forestal en Melipilla. Si bien, desde el gobierno aseguraron que el peak de la contaminación se produjo la tarde del martes, afirmaron que aún quedan restos de material particulado en el aire.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    Foto: Aton Chile.

    Desde la tarde de ayer martes, una densa capa de humo cubre gran parte de la Región Metropolitana (RM) producto de un incendio forestal en la comuna de San Pedro en la provincia de Melipilla.

    Según informaron las autoridades de gobierno, el peak de esta situación se registró ayer entre las 19.00 y 20.00 horas.

    De acuerdo al último reporte de Senapred, el incendio denominado Quilamuta ya ha consumido 1.870 hectáreas. Esto se suma a otros focos en la zona central que mantienen en alerta roja sectores de Valparaíso, O’Higgins y Biobío.

    Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que se implementó el Plan Quelentaro, “que es una coordinación entre las provincias de San Antonio, Cardenal del Caro y la provincia de Melipilla, entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, para combatir en conjunto los incendios que surjan en esta zona, que es una zona de riesgo".

    Respecto al origen de los siniestros, la autoridad deslizó que “pueden estar asociadas al uso de maquinaria agrícola. Cuando estamos haciendo un llamado a faena cero por las condiciones climáticas, estamos hablando de algún tipo de falla por malas conexiones eléctricas que producen todo esto. Por lo tanto, los incendios son evitables”.

    Recomendaciones

    La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, confirmó que “a raíz del incendio que se produjo en Melipilla se ha visto una afectación en la calidad del aire por presencia de material particulado”.

    Sin embargo, aseguró que tras el peak de la tarde del martes, ha habido “una constante disminución en la afectación del aire”.

    “Es por eso que, en este momento, la categoría que se le entrega a la afectación de la calidad del aire por presencia de material particulado es de una afectación regular”, indicó.

    En consecuencia, planteó que desde el Minsal sugieren “medidas generales de prevención para el cuidado de la salud”.

    En detalle, recomendó tres medidas “esenciales”:

    • “Lo primero es que las personas deben evitar realizar actividad física al aire libre. Y esto es porque cuando hacemos actividad física aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta también nuestro consumo de oxígeno y, por tanto, nuestra exposición al humo y al material particulado".
    • “Hay que evitar la exposición al humo y para esto lo que es muy útil es el uso de mascarillas para aquellas personas que perciben en los lugares donde hay mayor presencia de humo utilizar mascarillas y, si no tiene mascarilla, también puede usar una tela humedecida que cubra su nariz y su boca".
    • “No fumar dentro de sus hogares porque esto solamente va a aumentar el nivel de contaminación intradomiciliaria".
