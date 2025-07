Iba a reunión de apoderados: hombre de 35 años lleva nueve días desaparecido en Longaví

Desde el jueves 17 de julio que Cristopher Alarcón Quirilao (35), oriundo de la Región del Maule, permanece inubicable.

Según ha transmitido la familia del joven funcionario de salud, éste salió de su domicilio en Longaví a eso de las 15.18 horas para asistir a la reunión de apoderados de su hija de 13 años en Linares.

Las cámaras de seguridad muestran a Alarcón en un cruce donde la comunidad suele esperar el transporte público. Sin embargo, momentos después descendió hasta orillas del río Liguay. A las 15.45 horas se perdió la conexión de su teléfono.

Pilar Alarcón, su hermana, relató este sábado a Meganoticias los antecedentes que maneja hasta ahora: “Se ve en el video que él pasa por ese cruce, donde transita a menudo, y llega a donde toma locomoción, pero no sabemos por qué él se devuelve y baja hacia el río. No sabemos si recibió una llamada, si alguien lo llamó desde ese punto. Lamentablemente no hay cámaras para allá que nos indiquen si bajando el río alguien lo esperaba”.

Junto con aseverar que en una de las imágenes a su hermano se le ve manipular su teléfono, posiblemente comunicándose con otra persona, Pilar Alarcón llamó a la comunidad a entregar información sobre su paradero. “Longaví es pequeño, todo el mundo se conoce. Yo no puedo creer que alguien no nos diga nada, no puedo creer que alguien no sabe nada. Si es por miedo o algo, que lo hagan en forma anónima, pero que piensen en la angustia que estamos viviendo como familia“, dijo.