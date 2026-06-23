Imaginaccion y ComúnAcuerdo sellan alianza estratégica que busca fortalecer gestión comunitaria y construcción de legitimidad social

Imaginaccion Comunicación Estratégica anunció una alianza estratégica con ComúnAcuerdo, firma especializada en gestión comunitaria, sostenibilidad y legitimidad social, con el propósito de potenciar su oferta de servicios y fortalecer el acompañamiento a organizaciones que desarrollan proyectos en entornos cada vez más complejos y exigentes.

La colaboración busca ofrecer una mirada integral a los desafíos que enfrentan empresas e instituciones, incorporando herramientas para gestionar relaciones con comunidades, fortalecer la sostenibilidad de los proyectos y construir legitimidad social en los territorios.

Como parte de esta alianza, se incorpora un equipo de profesionales con destacada experiencia en el sector público y privado, pues ComúnAcuerdo cuenta en su equipo con socios fundadores como Pablo Badenier, ex ministro del Medio Ambiente; Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas; y Claudia Miralles, quien ha sido administradora municipal y jefa de gabinete de los ministerios de Salud y Energía, además de gerenta de Imaginaccion Comunicación Estratégica.

“Esta alianza representa un paso relevante para Imaginaccion, ya que nos permite complementar nuestras capacidades en comunicación estratégica con una sólida experiencia en gestión comunitaria y sostenibilidad, ofreciendo una propuesta de mayor valor para nuestros clientes”, señaló Miralles.

Undurraga, en tanto, destacó que “las organizaciones requieren hoy una comprensión profunda de los territorios y de las expectativas de las comunidades. Esta alianza reúne competencias complementarias que permiten abordar esos desafíos de manera estratégica y efectiva”.

Con este acuerdo, Imaginaccion continúa fortaleciendo su propuesta de servicios, incorporando capacidades especializadas para apoyar a organizaciones públicas y privadas en la gestión de sus proyectos, la vinculación con sus grupos de interés y la generación de confianza en contextos de alta complejidad.