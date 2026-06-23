SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Imaginaccion y ComúnAcuerdo sellan alianza estratégica que busca fortalecer gestión comunitaria y construcción de legitimidad social

    La asociación permite potenciar los servicios de ambas consultoras para responder de manera integral a desafíos de empresas y organizaciones.

    Por 
    La Tercera
    Andres Perez

    Imaginaccion Comunicación Estratégica anunció una alianza estratégica con ComúnAcuerdo, firma especializada en gestión comunitaria, sostenibilidad y legitimidad social, con el propósito de potenciar su oferta de servicios y fortalecer el acompañamiento a organizaciones que desarrollan proyectos en entornos cada vez más complejos y exigentes.

    La colaboración busca ofrecer una mirada integral a los desafíos que enfrentan empresas e instituciones, incorporando herramientas para gestionar relaciones con comunidades, fortalecer la sostenibilidad de los proyectos y construir legitimidad social en los territorios.

    Como parte de esta alianza, se incorpora un equipo de profesionales con destacada experiencia en el sector público y privado, pues ComúnAcuerdo cuenta en su equipo con socios fundadores como Pablo Badenier, ex ministro del Medio Ambiente; Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas; y Claudia Miralles, quien ha sido administradora municipal y jefa de gabinete de los ministerios de Salud y Energía, además de gerenta de Imaginaccion Comunicación Estratégica.

    “Esta alianza representa un paso relevante para Imaginaccion, ya que nos permite complementar nuestras capacidades en comunicación estratégica con una sólida experiencia en gestión comunitaria y sostenibilidad, ofreciendo una propuesta de mayor valor para nuestros clientes”, señaló Miralles.

    Undurraga, en tanto, destacó que “las organizaciones requieren hoy una comprensión profunda de los territorios y de las expectativas de las comunidades. Esta alianza reúne competencias complementarias que permiten abordar esos desafíos de manera estratégica y efectiva”.

    Con este acuerdo, Imaginaccion continúa fortaleciendo su propuesta de servicios, incorporando capacidades especializadas para apoyar a organizaciones públicas y privadas en la gestión de sus proyectos, la vinculación con sus grupos de interés y la generación de confianza en contextos de alta complejidad.

    Más sobre:ImaginaccionComúnAcuerdoAlberto UndurragaPablo Badenier

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Mensajes de Boric y despliegue del FA: las complejas horas de Grau ad portas de la votación en su contra

    Plan SAE: Mineduc logra el cierre de filas de diputados oficialistas y blinda a Arzola

    Acusación a Grau: ausencias y desmarques del PDG y de RN estrechan la ventaja de la derecha

    Lo más leído

    1.
    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    2.
    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    3.
    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    4.
    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    5.
    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    6.
    “Fue arrastrado por vehículo”: lo que se sabe de la encerrona que terminó con un niño de 12 años fallecido en San Bernardo

    “Fue arrastrado por vehículo”: lo que se sabe de la encerrona que terminó con un niño de 12 años fallecido en San Bernardo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo
    Chile

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    Mensajes de Boric y despliegue del FA: las complejas horas de Grau ad portas de la votación en su contra

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”
    Negocios

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”

    Proyecto Alto Santorini obtiene la aprobación ambiental, una iniciativa cerca del edificio Kandinsky de Concón

    Presupuesto para programas públicos con “observaciones” se redujo en 9% el 2025, pero casi 50% del gasto fiscal no es evaluado

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales
    El Deportivo

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales

    “Espero que sea la última vez”: qué es y cómo Francia enfrentó el protocolo de tormentas que debutó en el Mundial 2026

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago
    Cultura y entretención

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    “El hallazgo de Mozart más importante en décadas”: un cuaderno inédito revela sus clases y siete obras desconocidas

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing
    Mundo

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago