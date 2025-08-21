SUSCRÍBETE
Nacional

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024

La víctima se encontraba en el lugar de manera circunstancial y recibió un disparo fatal en su espalda.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

En prisión preventiva quedó un ciudadano venezolano con situación migratoria irregular, imputado por el homicidio de un comerciante en la población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín.

El hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2024, cuando dos bandas rivales se enfrentaron por una disputa de territorio, en el marco de delitos de tráfico de drogas.

El fiscal ECOH, Sergio Ortega, explicó que “la víctima se encontraba en el lugar de manera circunstancial, siendo un comerciante”.

“Al momento de producirse este enfrentamiento, (la víctima) se intenta cubrir, y le llega un impacto por la zona de la espalda, y finalmente le ocasiona su fallecimiento por herida torácica por proyectil balístico con salida, que es la causa de muerte que finalmente establece el Servicio Médico Legal".

A raíz de las pericias realizadas, Ortega informó que se logró “establecer que este imputado es quien efectuó el disparo” que dio muerte al comerciante.

En ese sentido, se le imputaron los delitos de homicidio simple, en grado de desarrollo consumado, además de un delito de porte ilegal de arma de fuego.

El tribunal estableció 90 días para la investigación del caso.

PolicialLa LeguaSan joaquínFiscalíaECOH

