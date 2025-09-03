Imputados por amenaza a alcaide de cárcel de Talagante quedan en prisión preventiva

En prisión preventiva quedaron dos de los tres detenidos por las amenazas de muerte que enfrentó el alcaide de la cárcel de Talagante durante la jornada del viernes 29 de agosto.

Los sujetos, como se estableció en el marco de la indagatoria que lidera la fiscal Paulina Díaz, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente, lanzaron una corona de flores y municiones de distinto calibre al interior de la unidad penitenciaria.

Acompañaron los elementos, además, con una carta elaborada con letras recortadas de revistas en que se leía: “Te voy a matar, destruiste mi familia. Patas negras. Voy x vo”.

Los imputados, quienes fueron detenidos durante la jornada del martes 2 de septiembre por personal del OS9 de Carabineros, fueron identificados como José Basualto González (20), Basthian Salas Fuentes (21) y Jesús Olivares Pérez (18).

Según antecedentes recabados por este medio, Basualto quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma, mientras que los otros dos imputados quedaron en prisión preventiva.