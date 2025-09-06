SUSCRÍBETE
Nacional

Inauguran nuevos pabellones del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna tras incendio de 2023

El siniestro que afectó al recinto hospitalario significó la evacuación de su segundo y tercer piso, necesitando el accionar 19 carros de Bomberos y alrededor de 150 voluntarios de la institución.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Este viernes, autoridades encabezadas por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dieron por inaugurados los nuevos pabellones quirúrgicos del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, tras el devastador incendio ocurrido en octubre de 2023, que afectó la infraestructura del recinto.

El nuevo diseño de los pabellones quirúrgicos responde a un proyecto integral que incluyó la reconstrucción de nueve quirófanos, la habilitación de una Unidad de Pensionado con 10 camas básicas, y la recuperación de áreas de apoyo clave como climatización, electricidad y gases clínicos. Además, el hospital incorporó un nuevo piso mecánico y trabajó en la rehabilitación de la cubierta del sector afectado por el incendio.

En su intervención, Aguilera destacó la rapidez con la que se completó la obra, mencionando que “esto no habría sido posible sin la colaboración, el trabajo, la flexibilidad y el empuje de los directivos del servicio, del hospital, de los establecimientos públicos y privados, y el compromiso del personal de salud”.

Los nuevos pabellones también destacan por su diseño innovador y amigable con los niños, incorporando elementos visuales y relatos gráficos que buscan hacer el entorno hospitalario más cercano y humanizado para los pacientes infantiles y sus familias. Esta iniciativa busca brindar un espacio de confort, a pesar de la naturaleza de los tratamientos médicos.

Durante la ceremonia, el director del hospital, Dr. Michel Royer, destacó el valor de la colaboración entre el sector público y privado, señalando que la inauguración de estos pabellones es una forma de reconocer “la salud pública de excelencia” y el esfuerzo constante de los equipos que trabajaron para cumplir este objetivo.

“En estos pabellones, ciertamente la infancia más desvalida fue y seguirá siendo servida con el mejor de los lujos”, añadió Royer, citando a la poeta Gabriela Mistral.

Por su parte, la subdirectora médica del hospital, Dra. Andrea Alba, aprovechó la ocasión para agradecer a las 16 instituciones públicas y privadas que colaboraron en la recuperación de la institución, destacando la “solidaridad” y “valentía” de los equipos que ayudaron a mantener la atención de los pacientes mientras las instalaciones fueron reconstruidas.

