SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Incautan dispositivos de funcionaria del municipio de Mostazal indagada por malversación

La diligencia de la Fiscalía de Graneros se llevó a cabo el viernes junto a la Bridec de la PDI.

José NavarretePor 
José Navarrete

Tras una denuncia del municipio de Mostazal, la Fiscalía de Graneros y un equipo especializado de la Policía de Investigaciones concretaron un allanamiento e incautación de dispositivos a una funcionaria del Servicio de Bienestar de la repartición comunal.

El fiscal jefe de Graneros, Pablo Muñoz, explicó que la denuncia apuntaba a que “la tesorera del Servicio de Bienestar de Mostazal habría sustraído una determinada cantidad de dinero a través de diversas operaciones”.

“La Fiscalía Local de Graneros recibió una denuncia de la Municipalidad de Mostazal en cuanto a una malversación que estaría ocurriendo con fondos del Servicio de Bienestar. Con esta denuncia, la fiscalía rápidamente solicitó una orden de entrada y registro al domicilio de la imputada, como así también a dependencias de la municipalidad, la cual se materializó el día viernes en horas de la tarde”, precisó.

En la diligencia, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) incautó computadores, diversa documentación, el teléfono celular de la imputada y otros dispositivos electrónicos.

“Esta diligencia resultó ser exitosa ya que pudimos recoger abundante evidencia que va a servir para poder esclarecer los hechos”, indicó el fiscal.

Más sobre:PolicialMostazalPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno

Greystar entrará al mercado de multifamily en Ciudad Empresarial con proyecto de US$55 millones

Los reparos de Conadi al nuevo mall de Cencosud en Vitacura por eventual afectación a comunidades indígenas

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

5.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos
Chile

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Incautan dispositivos de funcionaria del municipio de Mostazal indagada por malversación

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones
Negocios

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno

Greystar entrará al mercado de multifamily en Ciudad Empresarial con proyecto de US$55 millones

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy
Tendencias

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo

Potencias mundiales y posibles rivales: el camino que le espera a Chile para la Copa Davis del próximo año

El particular análisis de Pablo Milad por la Supercopa entre Colo Colo y la U: “Yo creo que gana el fútbol”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025
Cultura y entretención

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros
Mundo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté