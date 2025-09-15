Incautan dispositivos de funcionaria del municipio de Mostazal indagada por malversación

Tras una denuncia del municipio de Mostazal, la Fiscalía de Graneros y un equipo especializado de la Policía de Investigaciones concretaron un allanamiento e incautación de dispositivos a una funcionaria del Servicio de Bienestar de la repartición comunal.

El fiscal jefe de Graneros, Pablo Muñoz, explicó que la denuncia apuntaba a que “la tesorera del Servicio de Bienestar de Mostazal habría sustraído una determinada cantidad de dinero a través de diversas operaciones”.

“La Fiscalía Local de Graneros recibió una denuncia de la Municipalidad de Mostazal en cuanto a una malversación que estaría ocurriendo con fondos del Servicio de Bienestar. Con esta denuncia, la fiscalía rápidamente solicitó una orden de entrada y registro al domicilio de la imputada, como así también a dependencias de la municipalidad, la cual se materializó el día viernes en horas de la tarde”, precisó.

En la diligencia, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) incautó computadores, diversa documentación, el teléfono celular de la imputada y otros dispositivos electrónicos.

“Esta diligencia resultó ser exitosa ya que pudimos recoger abundante evidencia que va a servir para poder esclarecer los hechos”, indicó el fiscal.