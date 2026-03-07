Una investigación por parte de personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Pintana permitió realizar la incautación de una gran cantidad de cigarrillos y fuegos artificiales de contrabando en la mencionada comuna.

El trabajo de la policía también permitió identificar el envío de estos productos de contrabando por medio de una empresa de encomienda.

Según detallan desde la institución policial, habrían logrado localizar no solamente el vehículo utilizado para el retiro de los productos de contrabando, sino que además el lugar utilizado como centro de acopio del material.

Incautan en La Pintana miles de cigarrillos y fuegos de artificio de contrabando comercializados en el sur de Santiago PDI de Chile

“A raíz de las diligencias realizadas se logró detener a una persona, la cual trasladaba en un vehículo 15 mil cajetillas de cigarrillos de marcas de contrabando”, detalló el comisario Pablo Gajardo, de la Brigada de Investigación Criminal La Pintana. El avalúo de las especies incautadas ascendería a 30 millones de pesos.

Tras la captura de este sujeto y el registro del camión, se gestionó una orden de entrada y registro al inmueble que habría sido utilizado como bodega. La policía habría encontrado en el lugar 40 mil unidades de fuegos de artificio, avaluadas en 20 millones de pesos. Según detallaron, habrían encontrado cajas de petardos, candelas, cañas y pirotecnia de mecha, entre otros elementos de este tipo.

Respecto al sujeto detenido, este fue puesto a disposición del Ministerio Público para su eventual formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.