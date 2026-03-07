SUSCRÍBETE
    Capturan durante patrullaje preventivo en Peñalolén a dos sujetos con un arma de fuego y elementos para cometer delitos

    Los individuos manejaban a rostro cubierto y fueron descubiertos por carabineros en la esquina de las calles Coordinadora con El Caleuche.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Capturan durante patrullaje preventivo en Peñalolén a dos sujetos con un arma de fuego y elementos para cometer delitos Carabineros de Chile

    Durante la noche de este viernes, dos sujetos habrían sido capturados por Carabineros en el contexto de una fiscalización realizada por la institución policial en Peñalolén.

    Los detenidos habrían sido descubiertos en la esquina de las calles La Coordinadora con El Caleuche manejando a rostro cubierto y escapando de los funcionarios policiales al advertir su presencia.

    Al intentar la fiscalización de los mismos, estos huyen del lugar, comenzando un seguimiento controlado por parte de carabineros, logrando el alcance a los mismos en calle Casanueva con esquina Diagonal Las Torres, donde los sujetos intentan huir a pie, logrando su detención a los pocos metros por parte del personal policial”, relató sobre la captura de los sujetos el teniente José Villaroel, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

    Elementos incautados por Carabineros Carabineros de Chile

    Tras la captura, Carabineros realizó una revisión del vehículo en que viajaban los individuos. Allí encontraron una pistola con su número de serie borrado y municiones. Además, también portaban elementos diversos utilizados para la comisión de delitos.

    Respecto a los antecedentes delictivos de los individuos, ambos se tratarían de sujetos adultos y con registros por otros delitos previos, aunque sin órdenes vigentes. Sobre el vehículo en que se movilizaban, no mantenía encargo por robo, aunque pertenecería a una empresa y se buscaría contactar al propietario.

    Ambos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para su eventual control de detención.

