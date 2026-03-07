SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    El cargamento fue avaluado en más de un millón de dólares y tenía como destino final Perú.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Aduanas incautó más de 16 mil pares de zapatillas falsificados.

    Este viernes, una inspección del Servicio Nacional de Aduanas de la Región de Valparaíso, logró la incautación de 16.660 pares de zapatillas falsificadas que ingresaron al país declaradas como calzado “usado” desde China y que recalaron en el puerto de la ciudad antes de continuar su viaje.

    Los fiscalizadores de la agencia lograron detectar el cargamento en el Puerto de Valparaíso, proveniente desde el país asiático y que tenía como destino final Perú.

    Las mercancías corresponden a zapatillas de las marcas Adidas y Nike, las que fueron avaluadas en US$ 1.105.057 (más de mil millones de pesos).

    De acuerdo con el organismo, el container donde venían los objetos, tiene como origen el puerto chino de Nansha, tras lo cual arribó al país, primeramente, a Iquique y luego a Valparaíso. En ese contexto, el contenedor fue seleccionado para una revisión física, donde se detectó que el calzado, que venía en sacos de granel, estaba cubierto con tierra, pero no tenían signos de desgaste, como para ser catalogados de “usados”.

    El director de Aduanas Valparaíso, Braulio Cubillos, señaló que “se trata de una operación de calzado que se introdujo al país declarándolo como zapatos usados y al momento de hacer la revisión, los funcionarios de Aduanas se percataron que, del total del calzado, 30 mil pares, 16 mil eran falsificados y venía simulando que estaba usado".

    “Nuestros fiscalizadores constataron que se trataba de productos nuevos y por lo tanto se pudo determinar que se trataba de una infracción a la ley Propiedad Industrial e Intelectual”, agregó.

    Según detalló Aduanas, en el cargamento vienen modelos como Dunk Low, AF! Low Drake Nocta, Air Max Sequent 3, Nike Air más plus y Saint Seiya de Nike -este último aún no disponible en Chile- y Court Jam Control 3 de Adidas.

    Sus valores oscilan entre los $70 mil y $220 mil pesos en el mercado formal.

    Debido a lo anterior, también se notificó a los representantes de las referidas marcas, quienes presentaron querellas por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial, y además se suspendió todo trámite de despacho de los productos.

    El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, afirmó que “esta diligencia, se concreta precisamente por un trabajo de análisis de la información, de inteligencia que realiza la Policía de Investigaciones (PDI) con Aduanas, donde se logra detectar en definitiva este cargamento que venía en tránsito, en principio, pero estamos investigando el destino final, como zapatillas usadas, pero en realidad correspondían a zapatillas nuevas”.

    En la misma línea, la jefa de la Prefectura Provincial de la PDI de Valparaíso, la prefecta Polly Ureta, sostuvo que el trabajo entre las distintas agencias, como Aduanas y la Brigada Investigadora de Delitos, permitió “investigar en base al análisis criminal, perfilando a la persona que aparece como importador pueden llegar a tener antecedentes suficientes que nos motivan a revisar contenedores para realizar este hallazgo de la mercancía”.

    Más sobre:ChinaAduanasPuerto de ValparaísoRegión de ValparaísoZapatillasFalsificadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país

    “Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino

    Libertarios celebran su primer aniversario con llamados a la unidad, respaldo a Kast e inesperada intervención de Claudio Crespo

    Último cónclave oficialista: Vallejo y Elizalde desdramatizan ausencia de partidos y critican proyecto de conmutación de penas

    Lo más leído

    1.
    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    2.
    Por modificación en los protocolos: hospitales públicos reciben visitas de mascotas de pacientes

    Por modificación en los protocolos: hospitales públicos reciben visitas de mascotas de pacientes

    3.
    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    4.
    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    5.
    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso
    Chile

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    “Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa
    Negocios

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha
    El Deportivo

    Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha

    Cristóbal del Solar brilla en la segunda jornada del Chile Classic, pasa el corte y se ubica en el top 20

    Mazazo para Unión La Calera: Tribunal de Disciplina acoge denuncias de Everton y Cobresal y le resta seis puntos

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal
    Cultura y entretención

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales
    Mundo

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana