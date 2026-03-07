Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

Este viernes, una inspección del Servicio Nacional de Aduanas de la Región de Valparaíso, logró la incautación de 16.660 pares de zapatillas falsificadas que ingresaron al país declaradas como calzado “usado” desde China y que recalaron en el puerto de la ciudad antes de continuar su viaje.

Los fiscalizadores de la agencia lograron detectar el cargamento en el Puerto de Valparaíso, proveniente desde el país asiático y que tenía como destino final Perú.

Las mercancías corresponden a zapatillas de las marcas Adidas y Nike, las que fueron avaluadas en US$ 1.105.057 (más de mil millones de pesos).

De acuerdo con el organismo, el container donde venían los objetos, tiene como origen el puerto chino de Nansha, tras lo cual arribó al país, primeramente, a Iquique y luego a Valparaíso. En ese contexto, el contenedor fue seleccionado para una revisión física, donde se detectó que el calzado, que venía en sacos de granel, estaba cubierto con tierra, pero no tenían signos de desgaste, como para ser catalogados de “usados”.

El director de Aduanas Valparaíso, Braulio Cubillos, señaló que “se trata de una operación de calzado que se introdujo al país declarándolo como zapatos usados y al momento de hacer la revisión, los funcionarios de Aduanas se percataron que, del total del calzado, 30 mil pares, 16 mil eran falsificados y venía simulando que estaba usado".

“Nuestros fiscalizadores constataron que se trataba de productos nuevos y por lo tanto se pudo determinar que se trataba de una infracción a la ley Propiedad Industrial e Intelectual”, agregó.

Según detalló Aduanas, en el cargamento vienen modelos como Dunk Low, AF! Low Drake Nocta, Air Max Sequent 3, Nike Air más plus y Saint Seiya de Nike -este último aún no disponible en Chile- y Court Jam Control 3 de Adidas.

Sus valores oscilan entre los $70 mil y $220 mil pesos en el mercado formal.

Debido a lo anterior, también se notificó a los representantes de las referidas marcas, quienes presentaron querellas por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial, y además se suspendió todo trámite de despacho de los productos.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, afirmó que “esta diligencia, se concreta precisamente por un trabajo de análisis de la información, de inteligencia que realiza la Policía de Investigaciones (PDI) con Aduanas, donde se logra detectar en definitiva este cargamento que venía en tránsito, en principio, pero estamos investigando el destino final, como zapatillas usadas, pero en realidad correspondían a zapatillas nuevas”.

En la misma línea, la jefa de la Prefectura Provincial de la PDI de Valparaíso, la prefecta Polly Ureta, sostuvo que el trabajo entre las distintas agencias, como Aduanas y la Brigada Investigadora de Delitos, permitió “investigar en base al análisis criminal, perfilando a la persona que aparece como importador pueden llegar a tener antecedentes suficientes que nos motivan a revisar contenedores para realizar este hallazgo de la mercancía”.