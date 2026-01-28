Incautan más de 31 kilos de hongos alucinógenos en Panguipulli

La Fiscalía regional de Los Ríos junto a Carabineros de Valdivia lograron detener a dos hombres que mantenían en su poder una importante cantidad de droga en la localidad de Melefquén, en la comuna de Panguipulli.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia anónima realizada por vecinos del sector. De esa forma, se inició una investigación desarrollada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la fiscalía y el OS7 de Carabineros.

Según explicó el fiscal Alex Montesinos, las denuncias daban cuenta de “una plantación y cultivo de especies del género cannabis sativa. Básicamente se trataba de plantas que se lograban observar a cierta distancia por su altura “.

En consecuencia, se allanó un domicilio ubicado en pasaje Vista Hermosa. En el procedimiento se logró la incautación de más de 31 kilos de hongos alucinógenos, además de ocho plantas de cannabis sativa .

Junto con ello, se decomisó dinero en efectivo, teléfonos celulares y pesas digitales. El fiscal Montesinos destacó que las plantas incautadas son de gran tamaño. “La más alta de ellas mide aproximadamente un metro con cincuenta centímetros de estatura”, sostuvo.

Posteriormente, se procedió a la detención de los individuos: R.A.A.M. de 65 años y S.A.A.N. de 42 años, quienes pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Panguipulli por los delitos de tráfico ilícito de drogas y cultivo de especies vegetales del género cannabis sativa.

El fiscal explicó que la defensa del sujeto de 42 años interpuso un “recurso de amparo que está contemplado en la legislación procesal penal en nuestro país”. Dicho recurso fue acogido por el juez y el individuo quedó en libertad.

Desde Carabineros, el general Carlos Contreras, jefe de zona Los Ríos, aseguró que se trata de “la mayor incautación de hongos alucinógenos en los últimos cinco años”, agregando que el avalúo total de lo incautado suma más de 125 millones de pesos.