SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incendio afecta a bodegas en San Bernardo: Bomberos trabaja para evitar su propagación

    Desde gran parte de Santiago se puede ver la gran columna de humo producto del siniestro, el cual se registra en Camino San Esteban con Avda. Lo Espejo y es combatido por voluntarios de San Bernardo, La Granja, Santiago y del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.

    Por 
    Lya Rosen

    En horas de la tarde de este miércoles, comenzó un incendio estructural en bodegas ubicadas en Camino San Esteban con Avda Lo Espejo, con peligro de propagación.

    Ante esto, el cuerpo de Bomberos de San Bernardo declaró alarma general para sus 10 compañías, las que concurrieron con el apoyo de de voluntarios de La Granja y del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.

    Poco después de darse la alarma, comenzaron a sumarse diferentes compañías del área metropolitana, entre ellas dos del Cuerpo de Bomberos Santiago (CBS).

    El siniestro en diferentes bodegas alcanzó pronto a un sitio vecino con pastizales, mientras los voluntarios se enfocaban en evitar que el fuego llegara a una subestación eléctrica cercana al sitio del suceso.

    La columna de humo a causa del siniestro puede ser vista desde distintos puntos de Santiago, como alertan diferentes personas en sus cuentas en redes sociales.

    Debido al trabajo de Bomberos en el lugar, se procedió a la restricción de pistas y desvíos de tránsito en las inmediaciones.

    Además, el servicio de buses Red informó de desvíos para sus servicios en Av. Lo Espejo entre Vista Hermosa y Don Miguel, en San Bernardo y Cerrillos.

    Se alertó también a conductores y peatones por la gran cantidad de humo hacia el sector de la Ruta 5 y variante Gral. Velásquez, y se pidió evitar desplazamiento por el perímetro de la comuna de San Bernardo.

    Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas producto de la emergencia.

    Más sobre:EmergenciaIncendioSan BernandoBodegasAlarma generalBomberos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    María Corina Machado y Edmundo González creen que 2026 será el año “de consolidación de la libertad” en Venezuela

    Incendio forestal en Las Condes supera las 970 hectáreas y se mantiene alerta amarilla comunal

    Acusan presunto “amarre”: diputados RN piden a Contraloría auditar nombramiento en Superintendencia del Medio Ambiente

    La ONU critica decisión de Israel de revocar permisos de operaciones a ONG de ayuda en Gaza

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Lo más leído

    1.
    Uno de ellos es el de Las Condes: siete incendios forestales se mantienen en combate

    Uno de ellos es el de Las Condes: siete incendios forestales se mantienen en combate

    2.
    Los 10 casos policiales más impactantes que dejó este año

    Los 10 casos policiales más impactantes que dejó este año

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incendio afecta a bodegas en San Bernardo: Bomberos trabaja para evitar su propagación
    Chile

    Incendio afecta a bodegas en San Bernardo: Bomberos trabaja para evitar su propagación

    Incendio forestal en Las Condes supera las 970 hectáreas y se mantiene alerta amarilla comunal

    Acusan presunto “amarre”: diputados RN piden a Contraloría auditar nombramiento en Superintendencia del Medio Ambiente

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones
    Negocios

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán
    Tendencias

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    La peor temporada de su carrera: 2025, el año en que Arturo Vidal se olvidó del éxito
    El Deportivo

    La peor temporada de su carrera: 2025, el año en que Arturo Vidal se olvidó del éxito

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia

    Campeones solo en la región: los chilenos que levantaron copas en las ligas de Sudamérica en 2025

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025
    Cultura y entretención

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    María Corina Machado y Edmundo González creen que 2026 será el año “de consolidación de la libertad” en Venezuela
    Mundo

    María Corina Machado y Edmundo González creen que 2026 será el año “de consolidación de la libertad” en Venezuela

    La ONU critica decisión de Israel de revocar permisos de operaciones a ONG de ayuda en Gaza

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir
    Paula

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad