Incendio afecta a bodegas en San Bernardo: Bomberos trabaja para evitar su propagación

En horas de la tarde de este miércoles, comenzó un incendio estructural en bodegas ubicadas en Camino San Esteban con Avda Lo Espejo, con peligro de propagación.

Ante esto, el cuerpo de Bomberos de San Bernardo declaró alarma general para sus 10 compañías, las que concurrieron con el apoyo de de voluntarios de La Granja y del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.

Poco después de darse la alarma, comenzaron a sumarse diferentes compañías del área metropolitana, entre ellas dos del Cuerpo de Bomberos Santiago (CBS).

El siniestro en diferentes bodegas alcanzó pronto a un sitio vecino con pastizales, mientras los voluntarios se enfocaban en evitar que el fuego llegara a una subestación eléctrica cercana al sitio del suceso.

La columna de humo a causa del siniestro puede ser vista desde distintos puntos de Santiago, como alertan diferentes personas en sus cuentas en redes sociales.

Debido al trabajo de Bomberos en el lugar, se procedió a la restricción de pistas y desvíos de tránsito en las inmediaciones.

Además, el servicio de buses Red informó de desvíos para sus servicios en Av. Lo Espejo entre Vista Hermosa y Don Miguel, en San Bernardo y Cerrillos.

Se alertó también a conductores y peatones por la gran cantidad de humo hacia el sector de la Ruta 5 y variante Gral. Velásquez, y se pidió evitar desplazamiento por el perímetro de la comuna de San Bernardo.

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas producto de la emergencia.