Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar

Bomberos de múltiples compañías trabajan en un incendio que se produjo durante la madrugada de este martes en calle Colón con Av. Fermín Vivaceta en la comuna de Independencia.

El siniestro habría afectado a una casa habitación y hasta el lugar llegaron voluntarios y máquinas de 12 Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, y de acuerdo a información preliminar, hasta el momento habría afectado al menos a dos viviendas.

A raíz de la emergencia es que vecinos del sector debieron ser evacuados de sus domicilios.