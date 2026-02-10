SUSCRÍBETE POR $1100
    Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar

    Por el momento se desconocen las causas del incendio que se produjo en calle Colón con Av. Fermín Vivaceta.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto: @cbsantiago

    Bomberos de múltiples compañías trabajan en un incendio que se produjo durante la madrugada de este martes en calle Colón con Av. Fermín Vivaceta en la comuna de Independencia.

    El siniestro habría afectado a una casa habitación y hasta el lugar llegaron voluntarios y máquinas de 12 Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

    Por el momento se desconocen las causas del incendio, y de acuerdo a información preliminar, hasta el momento habría afectado al menos a dos viviendas.

    A raíz de la emergencia es que vecinos del sector debieron ser evacuados de sus domicilios.

    Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar
    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

