Incendio afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia

Desde horas de la mañana voluntarios de Bomberos se encuentran combatiendo un incendio en dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) precisó que el incendio estructural afecta concretamente al Departamento de Operaciones, DIDECO y Departamento de Comunicaciones.

Asimismo, una vivienda colindante, ubicada en la calle Del Consistorial está siendo afectada por las llamas.

Cabe mencionar que, al momento, no se han reportado personas lesionadas producto de este evento.

Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar para controlar el fuego.

Desde Transporte Informa advirtieron de cortes de tránsito por el sector de Los Duraznos con Igualdad.