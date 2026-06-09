Incendio afecta locales comerciales cerca de la Estación Central

Diversas compañías de Bomberos han llegado hasta la Alameda a la altura del 3100, en pleno centro de Santiago, a la altura de calle Chacabuco para controlar un incendio estructural.

En ese lugar, pasadas las 13.00 horas de este martes, un local comercial de venta de carteras comenzó a incendiarse.

Aún se desconoce el origen del fuego. Voluntarios y máquinas de 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago concurrieron al sitio del suceso para controlar las llamas, mientras funcionarios de Carabineros despejaban el perímetro por riesgo de derrumbe.

Una de las medidas fue evacuar el Hotel Alameda, que se encuentra a pocos metros de los locales donde las llamas se iniciaron.

Diego Martin/Aton Chile

Desde Transporte Informa señalaron que el tránsito en la Alameda, al poniente, está desviado en avenida Brasil, avenida Ricardo Cumming y Maipú .

En ese sentido, recalcaron a los transeúntes que no deben acercarse al sector del siniestro “por posibilidad de derrumbe”.