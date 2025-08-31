Incendio consume vivienda en cerro Yungay de Valparaíso

Al menos siete carros del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso fueron despachados para combatir un incendio registrado esta tarde en una vivienda en el cerro Yungay, en la parte alta de la capital regional.

El hecho se registró, específicamente, en una casa habitación de material mixto emplazada en calles Basilio Rojas con Guillermo Rivera , la que fue totalmente afectada por las llamas, de acuerdo con la institución.

Reportes afirman que la humareda cubrió un gran sector del cerro y pudo ser vista desde distintas partes de la ciudad.

Hasta el momento no se ha informado del origen de la emergencia ni tampoco de lesionados o víctimas producto del siniestro.