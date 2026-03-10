Incendio de grandes proporciones afecta a empresa abandonada en la comuna de Santiago
En el lugar se encuentran trabajando voluntarios y máquinas de 14 compañías de Bomberos.
Un incendio de grandes proporciones se registra durante la mañana de este martes en el barrio Franklin en la comuna de Santiago.
La emergencia se produce en la intersección de Padre Orellana con General Gana y en el lugar se encuentra trabajando voluntarios y máquinas de 14 compañías de Bomberos.
Según señaló el Cuerpo de Bomberos de Santiago a través de Twitter, el lugar correspondería a las instalaciones de una empresa abandonada.
De acuerdo a información preliminar, se trataría de una empresa de plástico.
Desde Transporte Informa de la Región Metropolitana informaron que se encuentra suspendido el tránsito en Ñuble desde Av. Portugal.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.