Incendio de grandes proporciones afecta a empresa abandonada en la comuna de Santiago

Un incendio de grandes proporciones se registra durante la mañana de este martes en el barrio Franklin en la comuna de Santiago.

La emergencia se produce en la intersección de Padre Orellana con General Gana y en el lugar se encuentra trabajando voluntarios y máquinas de 14 compañías de Bomberos.

Según señaló el Cuerpo de Bomberos de Santiago a través de Twitter, el lugar correspondería a las instalaciones de una empresa abandonada.

De acuerdo a información preliminar, se trataría de una empresa de plástico.

Desde Transporte Informa de la Región Metropolitana informaron que se encuentra suspendido el tránsito en Ñuble desde Av. Portugal.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago declara 2ª Alarma de #Incendio en instalaciones de empresa abandonada, en Padre Orellana y General Gana, en la comuna de #Santiago.

Hay voluntarios y máquinas de 14 Compañías, en la emergencia.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/tDTQWm4hG8 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) March 10, 2026