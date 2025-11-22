Incendio en campamento de Maipú: dos casas y tres familias afectadas

La tarde de este sábado se produjo un incendio en el campamento Vicente Reyes, en Maipú, afectando a dos casas y tres familias .

Al respecto, se informó que cinco compañías de Bomberos trabajaron en el lugar, los cuales pudieron dar fin al siniestro hacia alrededor de las 16.30 horas de esta jornada.

Desde la Municipalidad de Maipú se informó la entrega de asistencia general a las familias, la cual quedó a cargo del departamento de Desarrollo Social de la comuna .

Cabe señalar que el sitio afectado se encontraba, según trascendió, en una “zona rural sin acceso a punto de abastecimiento de agua permanente y/o su estructura sea de material ligero tal como madera, paneles de fibra, entre otros”.

Asimismo, según informó Bomberos de la zona, las causas del desastre serán investigadas por el Departamento de Investigación de Incendios.