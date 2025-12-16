Incendio estructural afecta a edificio en Santiago Centro: cinco compañías trabajan en la emergencia
El siniestro afecta al tercer piso de la estructura y presenta riesgo de propagación.
Bomberos reportó el incendio estructural de un edificio ubicado en el pasaje Capuchinos con Rosas, al poniente, en Santiago Centro.
A través de sus redes, los voluntarios informaron que están trabajando con máquinas de cinco Compañías ante la emergencia que afecta el tercer piso de propiedad. Además, el siniestro tiene riesgo de propagación.
Desde Transporte Informa indicaron que existe restricción de pistas en Rosas, al poniente, entre avenida Ricardo Cumming y General Bulnes. El tránsito está siendo desviado por Diagonal Cervantes.
