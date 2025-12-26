SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendios forestales: dos viviendas siniestradas en Maule, y más de 1.100 hectáreas afectadas

    Desde Senapred mantienen tres alertas rojas: en el Maule, Machalí y Pichidegua, además de una alerta amarilla en Litueche.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) realizaron un balance de los incendios forestales que afectan al país, hasta las 16.00 horas, el siniestro ubicado en la comuna del Maule es el que lleva más hectáreas afectadas: 1.127.

    La entidad confirmó que son doce incendios forestales que se mantienen en combate en el país, de ellos, destacaron cuatro como los “más relevantes”.

    En la Región de O’Higgins, el incendio denominado Larmahue, afecta a la comuna de Pichidegua, la que por decisión del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) se mantiene en alerta roja.

    El siniestro ha afectado 200 hectáreas, existen 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas. Los recursos desplegados en el lugar son cuatro técnicos, seis brigadas, dos helicópteros y una maquinaria pesada de Conaf.

    Mientras que en la Región del Maule, el incendio nombrado Cerro Maule, afecta a la comuna del mismo nombre. Las llamas han afectado 1.127 hectáreas, y existen dos domicilios siniestrados -que eran segundas viviendas- y dos bodegas quemadas.

    Senapred mantiene la alerta roja, y los recursos para combatir las llamas son siete técnicos, tres brigadas, una maquinaria pesada, un helicóptero y un camión cisterna de Conaf; además de Bomberos y dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército de Chile.

    Por su parte, en la Región de O’Higgins, Senapred declaró alerta roja en la comuna de Machalí, con una superficie preliminar afectada de 2,5 hectáreas, y presenta amenaza a la Reserva Nacional Río de Los Cipreses. Los recursos en el lugar son: un técnico, tres brigadas, dos helicópteros y dos aviones cisterna de Conaf; además de Bomberos.

    Por su parte, el cuarto siniestro del que informaron está ubicado en la misma región en la comuna de Litueche. Este afecta más de 765 hectáreas, y los recursos que se han desplegado para el combate de las llamas son un técnico, tres brigadas, tres camiones cisterna y dos maquinarias pesadas de Conaf. Además, Senapred decretó la alerta amarilla.

