Incendios forestales no dan tregua en Ñuble y Biobío: 18 siniestros en combate y más de 30 alertas para evacuar

Una compleja y dinámica situación enfrenta el centro y sur del país debido al avance de devastadores incendios forestales, con especial gravedad en las regiones de Ñuble y Biobío, donde se concentran los focos más preocupantes.

Así lo confirmaron autoridades de Interior, Senapred y Conaf tras encabezar una reunión de coordinación para evaluar el comportamiento del fuego y definir nuevas medidas de respuesta.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, advirtió que el escenario actual no se aleja de lo previsto, considerando las condiciones climáticas extremas que afectan a gran parte del territorio.

Explicó que las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos están favoreciendo incendios de gran magnitud, particularmente en Quillón (Monte Negro) y Ránquil (Perales Biobío) en la Región de Ñuble, además de focos críticos en Concepción, como Trinitarias y Rancho Chico, cercanos a zonas urbanas de Lirquén, Penco, Tomé y Talcahuano.

La autoridad señaló que Ñuble concentra actualmente la mayor cantidad de focos, razón por la cual se reforzará el despliegue de recursos desde otras regiones.

Añadió que las condiciones adversas persistirán durante los próximos días, lo que obliga a extremar las medidas de prevención y a mantener una conducta responsable por parte de la ciudadanía.

18 incendios en combate

Desde Senapred, su directora nacional Alicia Cebrián entregó un balance actualizado hasta las 22.00 horas de este sábado, reportando 29 incendios extinguidos, 33 controlados y 18 en combate a nivel nacional.

🔴AHORA🔴El Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, la Directora Nacional de #SENAPRED, Alicia Cebrián, y el Director Ejecutivo de @conaf_minagri, Rodrigo Illesca, encabezan reunión de coordinación por incendios forestales que afectan zonas del centro sur del país.

Confirmó además que se mantiene alerta roja para toda la Región de Ñuble, la provincia de Concepción en Biobío, la comuna de San Fernando en O’Higgins y sectores de La Araucanía, mientras que Tiltil, en la Región Metropolitana, continúa con alerta amarilla.

La titular del organismo subrayó que la emergencia ha obligado a activar más de 30 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) durante esta jornada: 19 en Ñuble, 10 en Biobío y uno en La Araucanía, recalcando que estos avisos responden a amenazas inminentes para la vida y seguridad de las personas.

En ese sentido, insistió en que las evacuaciones deben ser acatadas sin demora y siguiendo las instrucciones de los equipos en terreno.

Condiciones adversas para domingo y lunes

Por su parte, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, confirmó que la institución mantiene todas sus aeronaves y brigadas operativas, incluyendo brigadas nocturnas, enfocadas principalmente en los incendios de Ñuble y Concepción.

Además, informó el cierre preventivo de parques y reservas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en varias regiones, debido al alto riesgo de ignición.

Illesca alertó que este domingo y lunes se mantendrán condiciones climáticas extremadamente adversas, con temperaturas muy elevadas y viento puelche, lo que incrementa el riesgo de nuevos focos. Por ello, llamó a no utilizar fuego ni herramientas que generen chispas, como soldadoras, galleteras o esmeriles.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado cifras preliminares sobre viviendas dañadas, infraestructura crítica ni personas lesionadas, debido a que los focos continúan activos y las zonas aún no son seguras para iniciar catastros.

El monitoreo y combate seguirá durante la noche, mientras se mantiene la coordinación regional y nacional frente a una emergencia que sigue en pleno desarrollo.

Principales incendios en combate:

Región Metropolitana:

-El Tapihue, en la comuna de Tiltil, con 840 hectáreas.

Región del Biobío:

-Trinitarias, en la comuna de Concepción y Penco, con 800 hectáreas.

-Rancho Chico, en la comuna de Concepción con 250 hectáreas.

Región de Ñuble:

-Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, con 2.200 hectáreas.

-Monte Negro, en la comuna de Quillón, con 600,5 hectáreas.

-Huracán, en la comuna de El Carmen, con 40 hectáreas.

-Pite, en la comuna de Bulnes, con 5 hectáreas.

Región de La Araucanía:

-Santa Cruz, en la comuna de Collipulli, con 500 hectáreas.

-Rucalleco, en la comuna de Lumaco, con 60 hectáreas.