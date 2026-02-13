Incendios forestales: se mantienen seis siniestros en combate y Conaf activa botón rojo en más de 100 comunas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance del estado de los incendios forestales que afectan al país, indicando que son seis siniestros los que se mantienen en combate.

Dentro de esos seis, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en dos comunas, una de la Región de O’Higgins y otra del Maule.

Respecto a los detalles de los siniestros, desde Conaf señalaron su avance, informando que:

Región de O’Higgins:

Incendio forestal “Miraflores”, comuna de San Fernando. Superficie preliminar: 35 hectáreas.

Incendio forestal “La Ligua”, comuna de Paredones. Superficie preliminar: 1,2 hectáreas.

Región del Maule:

Incendio forestal “Cajón de Pejerrey”, comuna de Linares. Superficie preliminar: 120 hectáreas. Alerta roja comunal.

Región de Ñuble:

Incendio forestal “Vilquico”, comuna de San Carlos. Superficie preliminar: 53,9 hectáreas.

Incendio forestal “Coroney”, comuna de Ninhue. Superficie preliminar: 195 hectáreas. Alerta roja comunal.

Incendio forestal “Taiguén”, comuna de Portezuelo. Superficie preliminar: 5 hectáreas.

Asimismo, señalaron que los siniestros ubicados en Puchuncaví, región de Valparaíso, y en Parral, O’Higgins, fueron controlados.

Pronósticos y avisos

Por parte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitieron un aviso desde las regiones de Coquimbo hasta O’Higgins debido a altas temperaturas pronosticadas para este viernes y podría extenderse al fin de semana.

En la página de la DMC detallan que las zonas alertadas son el litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos. Además, emitieron una advertencia agrometeorológica, recomendando a los agricultores tomar medidas de prevención para los cultivos sensibles al calor.