SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incendios forestales: se mantienen seis siniestros en combate y Conaf activa botón rojo en más de 100 comunas

    Junto con ello, desde Meteorología emitieron un aviso meteorológico por altas temperaturas, además de recomendaciones para agricultores.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Incendios forestales. Foto: Aton Chile

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance del estado de los incendios forestales que afectan al país, indicando que son seis siniestros los que se mantienen en combate.

    Dentro de esos seis, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en dos comunas, una de la Región de O’Higgins y otra del Maule.

    Respecto a los detalles de los siniestros, desde Conaf señalaron su avance, informando que:

    Región de O’Higgins:

    • Incendio forestal “Miraflores”, comuna de San Fernando. Superficie preliminar: 35 hectáreas.
    • Incendio forestal “La Ligua”, comuna de Paredones. Superficie preliminar: 1,2 hectáreas.

    Región del Maule:

    • Incendio forestal “Cajón de Pejerrey”, comuna de Linares. Superficie preliminar: 120 hectáreas. Alerta roja comunal.

    Región de Ñuble:

    • Incendio forestal “Vilquico”, comuna de San Carlos. Superficie preliminar: 53,9 hectáreas.
    • Incendio forestal “Coroney”, comuna de Ninhue. Superficie preliminar: 195 hectáreas. Alerta roja comunal.
    • Incendio forestal “Taiguén”, comuna de Portezuelo. Superficie preliminar: 5 hectáreas.

    Asimismo, señalaron que los siniestros ubicados en Puchuncaví, región de Valparaíso, y en Parral, O’Higgins, fueron controlados.

    Pronósticos y avisos

    Por parte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitieron un aviso desde las regiones de Coquimbo hasta O’Higgins debido a altas temperaturas pronosticadas para este viernes y podría extenderse al fin de semana.

    En la página de la DMC detallan que las zonas alertadas son el litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos. Además, emitieron una advertencia agrometeorológica, recomendando a los agricultores tomar medidas de prevención para los cultivos sensibles al calor.

    Dentro de ello, Conaf ha activado para los siguientes cinco días el botón rojo en 168 comunas, identificando las zonas que podrían tener riesgo de inicio y propagación de incendios forestales.

    Más sobre:ConafSenapredIncendios ForestalesIncendio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Poduje ahora embiste contra Vallejo por reconstrucción en Viña del Mar: “Se fue a sacar fotos, se comprometió y nunca más volvió”

    IPC de Estados Unidos avanza menos de lo esperado durante enero y anota su menor nivel desde mayo pasado

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Lo más leído

    1.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    2.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    3.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    4.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    5.
    Ocho liberaciones por error: los casos que han marcado a Gendarmería en los últimos meses

    Ocho liberaciones por error: los casos que han marcado a Gendarmería en los últimos meses

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Poduje ahora embiste contra Vallejo por reconstrucción en Viña del Mar: “Se fue a sacar fotos, se comprometió y nunca más volvió”
    Chile

    Poduje ahora embiste contra Vallejo por reconstrucción en Viña del Mar: “Se fue a sacar fotos, se comprometió y nunca más volvió”

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    IPC de Estados Unidos avanza menos de lo esperado durante enero y anota su menor nivel desde mayo pasado
    Negocios

    IPC de Estados Unidos avanza menos de lo esperado durante enero y anota su menor nivel desde mayo pasado

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tendencias

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”
    El Deportivo

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original
    Cultura y entretención

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea
    Mundo

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles