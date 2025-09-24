SUSCRÍBETE
Nacional

Incidentes en penal de Colina terminan con un recluso muerto y otros cuatro heridos

Personal de Carabineros realizó labores de resguardo por operativo médico que realizó Gendarmería al trasladar a los afectados a un recinto asistencial.

Por 
José Navarrete
 
Javiera Arriaza
Imagen referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

Incidentes registrados, este miércoles, al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, terminaron con un interno muerto y otros cuatro heridos.

Personal de Gendarmería efectuó el traslado de cinco internos del penal hasta un centro asistencial del sector norte de la capital, luego de los hechos.

En el lugar de atención médica se confirmó el fallecimiento de uno de los reclusos, mientras que los otros cuatro permanecen hospitalizados bajo custodia.

Personal de Carabineros realizó labores de resguardo del operativo médico.

Gendarmería instruyó sumario

Cerca del mediodía, desde Gendarmería emitieron un comunicado en el que se refieren a lo ocurrido, explicando que hubo una riña entre internos del recinto.

“Personal de servicio del establecimiento intervino de forma inmediata luego de advertido el hecho, conteniendo a los internos involucrados y trasladando a cinco lesionados hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución de Colina. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, uno de los internos falleció en el recinto asistencial”, señaló la institución.

La familia del interno fallecido fue informada del hecho, se dio cuenta al Ministerio Público de los hechos y desde la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería, se instruyó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Asimismo, personal del recinto penal efectuó un procedimiento de registro y allanamiento preventivo en el sector donde se produjo la riña, indicó el organismo penitenciario.

