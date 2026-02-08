Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

El decanato de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile emitió un comunicado a propósito del incendio ocurrido este sábado en instalaciones del Campus Sur de la casa de estudios, en La Pintana.

El fuego afectó dependencias del sector poniente de las instalaciones de la facultad.

“La emergencia fue atendida de manera inmediata por Bomberos, en coordinación con el personal dependiente de los recintos universitarios afectados, priorizando en todo momento la seguridad de las personas”, explicaron.

Durante el trabajo para controlar la emergencia, se informó que hubo preocupación por la afectación de un laboratorio con químicos como etanol, tolueno, hexano, ácido nítrico, ácido sulfúrico y cloroformo.

“Se trata de un laboratorio el cual en su interior mantenía químicos, desconocemos cantidades”, informó el teniente Paulo Villegas, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros.

Hubo daños estructurales, sin lesionados.

La facultad manifestó su solidaridad y apoyo a los integrantes de su comunidad afectados por la situación e indicaron que “las causas del incidente se encuentran actualmente en investigación por parte de Bomberos”.