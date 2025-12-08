Indagan hallazgo de cadáver en Máfil: correspondería a joven desaparecido desde hace 10 días

La Fiscalía de Los Ríos se encuentra investigando el hallazgo de un cadáver en Máfil, realizado por una transeúnte en el interior del fundo Lefian de esa comuna de la Región de los Ríos.

Para determinar la causa y las circunstancias de su muerte, se instruyeron diligencias de investigación a la Brigada de Homicidios (BH) y pericias al Laboratorio de Crimininalística de la PDI, además de disponerse que el Servicio Médico Legal (SML) realice la autopsia correspondiente.

Según los antecedentes preliminares, el cuerpo correspondería a Luis Zambrano Mella, un joven de 20 años que fue visto por última vez con vida cuando salió de su vivienda en la Villa Los Castaños de la comuna de Máfil la mañana del jueves 27 de noviembre.

La denuncia por presunta desgracia fue presentada el lunes 1 de diciembre ante Carabineros. Ese mismo día, la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos instruyó diligencias de investigación a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y a la BH de la PDI para encontrarlo.

Sin embargo, la identificación que permitirá confirmar o descartar que el cuerpo hallado pertenece al joven desaparecido, será realizada este lunes por el SML.

En tanto, se informó que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Los Ríos permanece en contacto con la familia de Zambrano Mella para mantenerlos informados sobre los resultados de las pericias y diligencias de investigación.