Indagan homicidio con arma de fuego en La Granja: víctima iba de copiloto en un vehículo

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se constituyó en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, por un crimen registrado durante la tarde de este domingo.

Según información preliminar, se trató de un homicidio con arma de fuego, del cual resultó como víctima un hombre que estaba de copiloto en un automóvil. El sujeto falleció en el lugar.

Por lo anterior, personal policial y del Ministerio Público concurrió hasta la intersección de las calles Angol y Padre Juan Meyer , para realizar las primeras diligencias.

Cabe señalar que el sitio del suceso se ubica a escasos metros de la 13ª Comisaría de Carabineros de Chile de La Granja.

NOTICIA EN DESARROLLO...