    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    Se espera que para 2070 la población llegue a 16.972.558 personas y que más de un 50% de éstos sean mayores de 60 años, lo que va en línea con una disminución de la tasa global de fecundidad.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los datos que arrojó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre las proyecciones de la población chilena para el 2070 -elaboradas a partir de los resultados del Censo 2024- dejaron preocupados a los expertos demográficos.

    Según las Estimaciones y Proyecciones de Población del INE, presentadas este miércoles por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García y el director del organismo, Ricardo Vicuña, la población en Chile llegaría a las 20.150.948 personas en junio de 2026, y alcanzaría un máximo de 20.643.490 en junio de 2035.

    Después de ese peak, el INE sostiene que a partir del año 2036, la población chilena experimentará una reducción gradual hasta llegar a los 16.972.558 habitantes hacia mediados de 2070. Ello significa una baja del 15,8% en comparación a los 20.150.948 que se estiman para este 2026.

    ¿Las razones? La progresiva baja de la población será consecuencia directa de la caída de la fecundidad y el envejecimiento de la población.

    En el 2070 las personas de 65 años o más representarán el 42,6% de la población del país y los menores de 14 años serán solo el 7,2% de los chilenos. Asimismo, la esperanza de vida pasará de 81,8 en el año 2026 hasta llegar a 88,4 en 2070.

    Ante las cifras el biministro García reconoció que se trata de un escenario inquietante. “Los resultados nos interpelan directamente”, señaló.

    Tasa de Fecundidad

    En segundo lugar se prevé que la Tasa Global de Fecundidad -la cantidad de hijos que una mujer podría tener en edad fértil- se mantendrá baja.

    Para este 2026 está proyectada en 0,92 y llegará a su nivel más bajo de 0,81 en los años 2035, 2036 y 2037. Se espera que para el 2070 aumente hasta llegar a 1,20. Ello impacta directamente en la disminución de la población, pues los estudios hablan de que una tasa de 2,1 es la recomendada para que ésta no disminuya.

    El Instituto Nacional de Estadísticas.

    Ello, además, va ligado a otra conclusión y es que se espera que para el 2028 los fallecimientos superen por primera vez a los nacimientos, lo que implicará que la población comenzará a disminuir.

    Si a este 2026 se proyecta que hayan 135.527 nacimientos y 130.125 defunciones, esas cifras cambiarán el 2028 a 129.431 nacimientos y 133.208 fallecimientos.

    El 2050 las defunciones doblarían a los nacimientos con 212.254 fallecimientos y 109.205 nacimientos. Esa tendencia se mantendría hasta el 2070 cuando se llegue a 68.610 nacimientos y 261.191 fallecimientos.

    El último dato está relacionado con la edad de la población, pues se estima que los chilenos irán envejeciendo con los años.

    Para el 2035 se proyecta que los mayores de 65 años sean el 20,2% de la población, lo que irá en aumento hacia un 28,6% el 2050 y al 42,6% el 2070 en el mismo rango etario.

    Si se llevan los datos a mayores de 60 años, el 2035 éstos serán el 26,4%, el 2050 llegarán a 36,5% y el 2070 serán el 50,7%, es decir la mitad de la población.

    Con los segmentos jóvenes -de 0 a 15 años- la tendencia es que ese grupo irá disminuyendo. Si en 1992 alcanzaba el 29,3% de la población, para 2026 llegará a 16,3%, para el 2035 a 10,8%, el 2050 a 8,4% y el 2070 al 7,2%.

    Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

    En términos proporcionales si para el 2035 el rango 0-14 años será casi la mitad que la población mayor a 65 años, se espera que para el 2035 los adultos mayores los tripliquen y que para el 2070 alcancen seis veces a los jóvenes: Es decir, por cada 600 mayores de 65 años habría 100 personas de 14 años o menos.

    Durante la presentación de los resultados tanto el biministro, como el director del INE, Ricardo Vicuña, advirtieron sobre el problema que implica tener una natalidad baja y lo que repercute un declive de la población.

    Lo cierto es que ya el 2024 el INE advertía sobre una baja cantidad de nacimientos, y si se compara a nivel internacional sitúa a Chile con una de las tasas de natalidad más bajas a nivel mundial y la menor en América Latina.

    El 2017 por ejemplo, La Tercera daba cuenta que el Censo de ese año mostraba un acelerado envejecimiento en la población, dado que para ese año los mayores de 65 años evolucionaron desde un 6,6% en 1992 a 11,4% ese año.

    Ello genera desafíos relacionados a políticas públicas orientadas a poblaciones más ancianas además de “pensar en un desarrollo productivo que considere esta realidad demográfica”, según dijo el biministro, asumiendo la realidad de que disminuirá la productividad con una población más chica y con menor capacidad de trabajar. Con todo, el INE espera ir actualizando los reportes cada cinco años dado que se trata de proyecciones.

    Esperanza de vida y migración

    Otras estadísticas relevantes de la proyección del INE dan cuenta de la esperanza de vida del país, que dice relación con la cantidad de años que se espera que una persona pueda vivir. La tendencia es que esto ha ido en aumento.

    Si en 1992 estaba en 74,6 años, para el 2070 llegará a 88,4 años. En esto hay una diferencia entre hombres y mujeres, pues en los primeros será de un 86,7 para el 2070, mientras que para el segmento femenino será de 90,2.

    El INE además mostró información relativa al saldo migratorio -diferencia entre las personas que entran y las que salen- arrojando que habrá una tendencia a la baja que se mantendrá con los años. Lo cierto es que desde la institución recalcaron que ese dato es solo estimativo. Si bien el saldo migratorio se espera que sea de 101.379 personas el 2026, éste irá disminuyendo para llegar a 75.663 el 2030, un total de 15.753 el 2040 y a partir del 2055 se mantendrá cada año en una cifra menor a 11 mil personas.

    Además, el INE mostró cómo será la distribución por género y lo cierto es que no se espera que existan muchas diferencias a lo largo de los años, siendo las mujeres el grupo predominante. Así, por ejemplo, para el 2070 se espera que los hombres sean 8.326.470 y las mujeres 8.646.088.

    La entidad estadística recalcó que la proyección fue elaborada a partir de un trabajo conjunto con el asesoramiento técnico del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) a partir de fuentes de datos como los anteriores censos, los registros administrativos y estadísticos, las estadísticas vitales, entre otros.

