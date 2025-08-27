Inicia juicio oral en contra de sujetos acusados por turbazos realizados en Maipú, Pudahuel, Independencia y Quinta Normal

En el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se realizó la primera jornada de juicio en contra de 10 imputados por el delito de “turbazo” ocurrido en julio de 2024.

En detalle, son cuatro menores de edad y seis adultos que realizaron estos hechos , perpetuándolos en las comunas de Maipú, Pudahuel, Independencia y Quinta Normal.

El fiscal José Solís, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, indicó que “ cometieron aproximadamente cuatro delitos el día 25 y 26 de julio del año 2024 , comenzando el 25 de julio con la sustracción de una camioneta marca Ssangyong, luego un turbazo en la comuna de Pudahuel, donde sustraen especies, lesionan a dos personas”.

“El mismo día, con unas pocas horas de diferencia, se trasladan luego a la comuna de Quinta Normal, donde de la misma dinámica entran violentamente al inmueble estos diez imputados y sustraen especies de una casa habitación ”, detalló el persecutor.

Añadiendo que los sujetos concluyen su recorrido delictual en Maipú. “Ingresan violentamente al inmueble, rompiendo la puerta a patadas y sustraen diversas especies de los vehículos de los dueños de casa”.