Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa

Este lunes comenzó en el Juzgado de Letras de Cabo de Hornos el juicio oral contra un biólogo chileno acusado del delito de violación en contra de una científica francesa que habría ocurrido en 2019 en territorio antártico chileno, el primer caso de este tipo registrado en la zona.

Los hechos se remontan a febrero de ese año, cuando la víctima participaba de una expedición al continente blanco junto al imputado -identificado como Jorge Gallardo- y otros dos científicos, específicamente en la Península Byers, al extremo oeste de la Isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Magallanes y la Antártica Chilena, el biólogo chileno -que fue formalizado por el hecho el 2 de agosto de 2024- agredió a la científica europea en momentos en que descansaban al interior de una carpa.

“Hoy ha comenzado el juicio oral por un grave hecho que sucedió en la Antártica el año 2019. Se trata de un delito de violación que, en este caso, ocurrió en una expedición científica en la cual concurrieron cuatro profesionales que iban a realizar un proyecto doctoral”, señaló la fiscal Wendoline Acuña.

“En el marco de esta situación es que uno de los sujetos, que es el acusado, procede a atacar sexualmente a una de las científicas, que es una ciudadana extranjera, de origen europeo, quien tenía cierto grado de amistad con el imputado , quien, aprovechándose de esa situación, de las condiciones extremas, de lo inhóspito del lugar, procede a agredirla sexualmente”, añadió la persecutora.

Finalmente, la fiscal Acuña señaló que durante esta semana el Ministerio Público rendirán al tribunal los medios de prueba para acreditar la existencia del delito y buscar un veredicto condenatorio.

El caso

En agosto de 2024, durante la formalización del caso, la Fiscalía aseguró que el 29 de febrero de 2019, víctima y victimario, quienes ya se conocían de una expedición previa, compartían una carpa en el campamento base y, en ese contexto, el imputado se habría aprovechado de la soledad y de lo inhóspito del lugar para perpetrar la violación.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, indicó que ese día, “en horas de la mañana, la víctima se encontraba descansando adentro de la carpa y en compañía del imputado, cuando éste posicionó su cuerpo sobre la espalda de la víctima”, tras lo cual habría procedido a la agresión sexual.

Tras ello, agregó la Fiscalía, la víctima calló lo acontecido y una vez finalizada la expedición y de regreso en Santiago, se sumió en una depresión que la invalidó laboralmente, según indica la evaluación del siquiatra que la atendió.

Tras la audiencia, el fiscal Crisosto destacó que “la Fiscalía está ejerciendo soberanía en territorio antártico chileno”, al señalar que “el día de hoy formalizamos investigación, ante el Juzgado de Letras de Cabo de Hornos, a un científico chileno por el delito de violación cometido en perjuicio de una víctima mujer”.

En la ocasión, el imputado quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.