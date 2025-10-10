Inicia licitación para el paso de buses por Paseo Bandera y apuntan que será “compatible con el espacio peatonal”

Durante la mañana de este viernes el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó del inicio del proceso de licitación de las obras para traer de regreso el transporte público al Paseo Bandera.

Según recordó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el paso bajo nivel se interrumpió cuando se construyó la Línea 3 del Metro, en la ocasión “se aprovechó como piloto, por mientras, de peatonalizar el eje dado que ya no iban a poder pasar vehículos. Terminada la obra, lo que como Ministerio hemos argumentado es que es importante volver a recuperar un eje que es de esos estructurales para la ciudad”.

“Evidentemente el metro necesita de espacios peatonales, evidentemente tenemos que avanzar hacia favorecer los modos más sustentables y en ese sentido estos años de Paseo Peatonal Bandera es un gran avance porque nos permite ahora que la intervención de que vuelvan los buses sea compatible con el espacio peatonal”, agregó.

La licitación, estima una inversión de 1.600 millones de pesos, incorporando obras para la habilitación de las zonas de tránsito de buses, además de puntos de parada, mobiliario público y terrazas.

Según detalló el ministro, “es una intervención que va a impedir que ingresen automóviles, camiones, sólo los buses, además estamos avanzando en un tiempo en que los buses son eléctricos y de los 14 metros de pared a pared, sólo 3,5 metros, o sea una faja bien angosta va a ser para los buses y los otros 10,5 metros van a seguir siendo para peatones aprovechando todo lo que hemos ganado en estos años”.

Las postulaciones para la licitación se recibirán hasta noviembre de este año.

Respecto al tiempo ahorrado, de acuerdo a lo que explicó el ministro, “hay un ahorro que es importante, hoy día los buses que circulan por el eje Santiago y que vienen desde el sur y que tienen que conectarse a Independencia tienen que hacer una serie de maniobras para poder conectar con el sector norte. Hemos estimado que es en promedio cerca de siete minutos, en algunos horarios es más, por bus y por tanto por pasajeros”.