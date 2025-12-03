Inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma critica expropiación y acusa “trato injusto y arbitrario” del gobierno

La inmobiliaria y constructora San Antonio S.A., dueña del terreno del cerro Centinela ocupado por una megatoma, acusó un “trato injusto y arbitrario” del gobierno ante la obligación de cumplir con el desalojo de la ocupación.

A horas de que se cumpla el plazo del desalojo fijado para este 4 de diciembre, la administración del Presidente Gabriel Boric anunció que expropiará 100 hectáreas del predio tomado, cerca de la mitad del terreno en conflicto.

La inmobiliaria hizo ver que durante 6 años actúo conforme a la ley para recuperar el terreno usurpado y que teniendo a su favor “un fallo de desalojo de la Corte Suprema, suspendió durante casi 2 años su ejecución, en busca de acuerdos”.

“Ahora el gobierno, en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado, anuncia una expropiación sin dialogo de por medio, acusando a la empresa víctima de usurpación, de especular con su terreno. Imputación que rechazamos tajantemente”, indicaron.

La firma recordó que en febrero conformaron una “mesa técnica”, firmando un protocolo con el gobierno, para llegar a un acuerdo, con lo que se suspendió el desalojo.

Entones, acordaron avanzar en establecer un precio, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación, apuntando a “la compra de la totalidad del terreno en un solo acto”, señalan.

“Respecto del precio, la empresa ofertó valores avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en tres oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales”, afirmaron.

La empresa indicó que espera conocer los planes del desalojo parcial y que el mismo “se realice a la brevedad posible”

“Para que este anuncio realizado no sea otra maniobra para dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno. Una vez más se actúa sin dialogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema", lamentaron.