VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma critica expropiación y acusa “trato injusto y arbitrario” del gobierno

    La empresa señaló que lo ocurrido responde a la "incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado" de la administración de Gabriel Boric.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Dedvi Missene

    La inmobiliaria y constructora San Antonio S.A., dueña del terreno del cerro Centinela ocupado por una megatoma, acusó un “trato injusto y arbitrario” del gobierno ante la obligación de cumplir con el desalojo de la ocupación.

    A horas de que se cumpla el plazo del desalojo fijado para este 4 de diciembre, la administración del Presidente Gabriel Boric anunció que expropiará 100 hectáreas del predio tomado, cerca de la mitad del terreno en conflicto.

    La inmobiliaria hizo ver que durante 6 años actúo conforme a la ley para recuperar el terreno usurpado y que teniendo a su favor “un fallo de desalojo de la Corte Suprema, suspendió durante casi 2 años su ejecución, en busca de acuerdos”.

    “Ahora el gobierno, en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado, anuncia una expropiación sin dialogo de por medio, acusando a la empresa víctima de usurpación, de especular con su terreno. Imputación que rechazamos tajantemente”, indicaron.

    La firma recordó que en febrero conformaron una “mesa técnica”, firmando un protocolo con el gobierno, para llegar a un acuerdo, con lo que se suspendió el desalojo.

    Entones, acordaron avanzar en establecer un precio, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación, apuntando a “la compra de la totalidad del terreno en un solo acto”, señalan.

    “Respecto del precio, la empresa ofertó valores avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en tres oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales”, afirmaron.

    La empresa indicó que espera conocer los planes del desalojo parcial y que el mismo “se realice a la brevedad posible”

    “Para que este anuncio realizado no sea otra maniobra para dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno. Una vez más se actúa sin dialogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema", lamentaron.

    Más sobre:San AntonioMegatomaMinvuInmobiliaria San Antonio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Ñuñoa se queda sin calle Héctor Noguera: Sichel culpa a concejales FA-PC y ediles acusan que no se consultó a vecinos

    “Tengo la certeza de que hemos dado lo mejor”: el mensaje de Boric en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

    Caso Vitacura: tribunal condena a Antonia Larraín a cinco años de presidio y multa de 48 millones de pesos

    Cordero insiste en cooperación con Perú por situación en la frontera

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    4.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma critica expropiación y acusa “trato injusto y arbitrario” del gobierno
    Chile

    Inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma critica expropiación y acusa “trato injusto y arbitrario” del gobierno

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Ñuñoa se queda sin calle Héctor Noguera: Sichel culpa a concejales FA-PC y ediles acusan que no se consultó a vecinos

    Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley de fomento a la industria del hidrógeno verde y ahora pasa al Senado
    Negocios

    Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley de fomento a la industria del hidrógeno verde y ahora pasa al Senado

    Ventas de autos nuevos se recuperan en noviembre gracias al segmento SUV

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Los detalles de la alocada fiesta de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo
    El Deportivo

    Los detalles de la alocada fiesta de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Torrent por la segunda ronda de la Copa del Rey

    Dirigente de Peñarol se resigna al retorno de Brayan Cortés a Colo Colo: “99% que no sigue en el club”

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos
    Cultura y entretención

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios
    Mundo

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Tribunal Constitucional de Polonia ilegaliza al Partido Comunista

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”