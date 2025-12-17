Inspectores municipales logran retener a implicados en robo a conductora en Las Condes y recuperar vehículo

Tres tres sujetos, implicados en un violento robo de vehículo que afectó a una conductora en calle El Director, en Las Condes, cerca de las 21.00 horas del lunes 15 de diciembre, lograron ser detenidos gracias a un despliegue del equipo de seguridad del municipio.

Los sujetos sorprendieron a la conductora cuando detuvo su marcha y la obligaron a descender a ella y a su acompañante, golpeándolas y arrojándolas al suelo para abordar el automóvil.

El rastreo, vía GPS Municipal, permitió a la Brigada Halcones de Las Condes interceptar a los sujetos en La Reina y recuperar el vehículo.

Un arma de fuego fue incautada en el procedimiento.

“Condenamos el violento asalto. El rastreo vía GPS fue clave para la rapidez y eficacia, permitiendo la detención de los tres imputados. La tecnología invertida está dando resultados”, destacó el director de Seguridad Pública de Las Condes, Christian Bolívar.

Tras su retención, los sujetos fueron detenidos por personal policial y el Ministerio Público dispuso su formalización. Quedaron con arresto domiciliario nocturno y prohibición de prohibición de acercase a las víctima. Se fijó un plazo de investigación de 60 días.