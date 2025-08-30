Interceptan camión con 100 mil cajetillas de cigarro de contrabando: avalúo supera los $200 millones

En la Avanzada Aduanera de Quillagua, Región de Tarapacá, fueron detectadas 100 mil cajetillas de cigarro de contrabando de la marca paraguaya Gift.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Aduanas, los fiscalizadores de ese organismo que estaban de turno en la noche percibieron movimientos extraños en uno de los cerros cercanos.

Cuando se trasladaron a los pies del cerro en cuestión -hacia el sur de la oficina fronteriza- divisaron un camión que transitaba con las luces apagadas por un paso no habilitado. El vehículo era conducido por un ciudadano boliviano, quien era acompañado por un hombre de nacionalidad argentina.

“Una vez que consiguieron detener la marcha del camión y contar la mercancía concluyeron que la carga era de 100 mil cajetillas, cuyo eventual valor comercial podría superar los 200 millones de pesos”, explicó el director de la Aduana Regional de Iquique, Cristian Molina.

Los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados a la Tenencia de Carabineros de Quillagua, mientras que destino del vehículo y los cigarros incautados será determinado por el Juzgado de Garantía de Iquique.