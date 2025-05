Interrogatorio a Monsalve III: la revisión de las cámaras y sus sospechas sobre Carabineros

Uno de los episodios que aún no se conocían de boca de Manuel Monsalve es cuándo y porqué se le ocurrió activar una operación de Inteligencia usando para ello a agentes de la PDI a quienes solicitó revisar las cámaras de seguridad del hotel que habitaba y el recorrido que hizo con la denunciante el 22 de septiembre del año pasado.

La situación acabó con la promisoria carrera de la jefa de Inteligencia de la policía civil, prefecta inspectora Cristina Vilches, quien hasta antes de verse involucrada en este caso aparecía como firme candidata para convertirse en la primera directora general de la PDI en su historia. Tanto ha sido la afectación a la detective que hace unas semanas se supo que el director Eduardo Cerna la había fichado como asesora externa y a las pocas horas debió renunciar por la molestia que esto causó.

La Tercera reproduce la parte del interrogatorio en que el exsubsecretario detalló a la Fiscalía por qué se obsesionó con revisar las imágenes e instala la sospecha de una eventual operación en su contra por parte de otro organismo de inteligencia, ni más, ni menos que el de Carabineros.

P: ¿Qué ganaba usted si se acreditaba su supuesto de que alguien le hubiese grabado las imágenes? ¿Qué iba a hacer con esa información?

Saber que alguien las tenía, quién las tenía y con ello qué podrían hacer con ellas. Bueno, retomando, considerando que la ANI que no tiene capacidad operativa se descartaba, por lo que surge la idea de la PDI y en especial de la jefa de inteligencia que era una persona que conocíamos por constantes reuniones. La decisión de entre la PDI o la ANI, fue un acuerdo (con Gabriel de la Fuente), yo descarté la ANI porque no tiene capacidad operativa, la discusión entre carabineros y la PDI se llega a esta última. Un dato que puede ser anecdótico, es que leí la declaración de (la denunciante), ella indica que yo el día 2 de octubre le señalé que hablaría con la jefa de inteligencia de la PDI, esto es imposible, porque la decisión se tomó posteriormente el jueves 10.

Se termina esta reunión, Gabriel se va con la tarea de llamar a Cristina Vilches, esta reunión en principio sería el viernes, no el mismo jueves. Gustavo vuelve y me dice que Cristina Vilches tiene el día administrativo el viernes y por ello le pido a Gabriel que la llame y que le diga que venga ahora.

Ella se vino de inmediato, llegó a La Moneda e ingresa a mi oficina, le pedí a Gabriel que me acompañara, estábamos los tres en mi oficina, no estaba Gustavo Herrera. No recuerdo las palabras exactas, pero le digo a Cristina Vilches que le iba a contar algo grave, y le empiezo a relatar los hechos del día 22 y 23 de septiembre. Le informé que había ido a comer con (nombre de la denunciante) al Ají Seco, que habíamos ingerido pisco sour, que había perdido la memoria y había despertado con ella en el hotel sin recordar como habíamos llegado ahí.

Le manifesté que al comienzo pensé que era una situación de consumo de alcohol, pero como no era capaz de recobrar la memoria pensé que habría imágenes de mi en ese estado y que con estas se podría ejercer alguna presión sobre mí persona.

Le pregunté cuál era su impresión, ella me responde algo que recuerdo exactamente, ella me dice, “yo creo que le hicieron algo”. Esto a partir de los hechos que yo le había relatado.

Lo segundo que hago es preguntarle qué sugería hacer, y ella me dice “sugiero levantar imágenes de las cámaras”. Le pregunté si lo podía hacer y me dijo que sí, que tenía un equipo de confianza para eso.

Luego de esto le informé que (nombre de la denunciante) estaba con licencia médica y que no tenemos ninguna clase de contacto con ella desde el viernes, a lo que me pidió entregarle su número de teléfono. Se lo envié por WhatsApp mientras conversábamos y después de un rato, algo hace. Mientras estábamos en la reunión me informa que (nombre de la denunciante) se encontraba en Santiago, habló de un área, creo que la vinculó a un parque, se refería Santiago comuna, no a la región. Mencionó algo cercano a un parque o un palacio, dio un punto de referencia que yo no recuerdo, dijo está en esta área de Santiago .

No me precisó en razón de que definía el lugar, entendí que tuvo un contacto que le permitió hacer eso. Posterior a esto lo que ella sugería era levantar cámaras, se puso a trabajar de inmediato, se terminó la reunión y se fue de la oficina. Después de aquello, y puedo no ser tan preciso, es que salgo a fumar a la esquina del patio y Gustavo se me acercó, le dije que había quedado con una preocupación porque (nombre de la denunciante) no le contestaba a nadie, por lo que le dije que le pidiera a Gabriel que le transmitiera a Cristina Vilches que tenía una preocupación de la integridad física de (nombre de la denunciante).

Pregunta fiscales: ¿Por qué tenía preocupación por su integridad física?

Había pasado de la preocupación de la captura de imágenes y su exposición al hecho de que alguien las tuviera y las guardara, como temía esto último: temí que hubiese participación de terceras personas.

P: ¿Participación en qué?

En la captura de imágenes. Que se generara que la situación de mi estado y la captura de esas imágenes podían ser usadas en mi contra o del gobierno.

P: ¿Por qué deja pasar tanto tiempo entre su pérdida de memoria, del día de los hechos, al 10 del mes siguiente, casi 2 semanas, si usted tuviera temor de extorsión? ¿Por qué deja transcurrir tanto tiempo?

Durante los primeros días la impresión era que se nos había pasado la mano con el alcohol, mi primera reunión con ella, dos días después, era para ver si podíamos recordar algo. Luego el 2 de octubre nos reunimos de nuevo y seguíamos sin recordar, ahí le dije que le tendría que decir a la policía. Hice alusión a que el contexto en que esto se daba era mayor, me refiero a una serie de hechos complejos relacionados al cargo de gobernar, mi atención estaba puesta en varios objetivos.

En la segunda reunión de manera muy directa le dije que tenía que hablar con la policía. El 9 de octubre, cuando ella presentó su licencia médica, a través de un mensaje por WhatsApp le dije que yo iba a hablar con la policía.

P: ¿Existía la posibilidad de hablar con la ministra (Tohá)?

Decidí hablar con Gabriel, Gustavo y la policía, una vez que terminó la acusación constitucional contra la ministra. Desde esta perspectiva yo esperaba que la policía me entregara elementos de juicio para presentarle a la ministra.

P: ¿Cuándo tomó o formó la convicción de hablar con la policía?

Tenía la preocupación de las imágenes, como pasaron los días, empecé a encontrar más extraño lo que había pasado, vengo con la idea de que esto es algo que hay que aclarar, pienso que ella tiene que haber pensado algo similar, porque cuando le dije que iba a hablar con la policía ella me dice que hay que ver las cámaras y que para eso hay que verlo con la policía.

P: En la conversación con Gustavo le transmitió que temía por la seguridad física de (nombre de la denunciante) ¿Por qué?

Era muy extraño todo, no eran situaciones normales, no era normal su licencia médica, había hablado con ella el martes 8 en la mañana y en la tarde ella estaba con licencia, (el nombre de la denunciante) había salido a medio día y no había vuelto y estaba con licencia. Yo tenía varios hechos extraños acumulados, el hecho de salir, que había perdido la memoria, temía que tuvieran imágenes nuestras y la persona que estaba al lado mío no estaba, entonces...

P: ¿Pero qué era lo que temía?

Que si hubiera personas involucradas en esto, le hicieran algo a ella.

P: ¿Tenía algún elemento de juicio que le hiciera tener ese temor?

No, ninguno aparte de lo ya dicho. Quizás solo el hecho de lo que ella señaló que temía que nos hubiera pasado lo de Gonzalo Valenzuela, algo que ella mismo dijo y su preocupación por las cámaras.

Después no tuve contacto hasta el viernes 11 de octubre, quiero precisar que esto ocurre el 11 de octubre y Gabriel de la Fuente en su declaración dijo que era el lunes 14.

Cristina vuelve el viernes a medio día aproximadamente, pidió hablar conmigo, la hicieron pasar, y llamé a Gabriel para que estuviera presente. Cristina me empieza a informar de las diligencias que habían hecho. Lo primero que me informa es que había logrado levantar imágenes de las cámaras del hotel y de los alrededores del hotel. En definitiva, me dice que levantaron cámaras del hotel y alrededores, me dice que respecto del Ají Seco, no se pudieron levantar imágenes porque estas se eliminaban automáticamente en un periodo más breve de tiempo.

Cristina Vilches trae una tablet en la que nos muestra unas imágenes, se acerca a mi izquierda y Gabriel por mi derecha. Estas imágenes muestran nuestro ingreso al hall del hotel, eran imágenes donde yo iba caminando al parecer de la mano, ella iba a mi derecha, no recordaba estas imágenes y se me genera la idea que la pérdida de memoria asociado a un estado de embriaguez, no se condecían con las imágenes, porque aparecemos caminando y no nos vemos con una pérdida de equilibrio severa.

P: ¿Usted recordó algo al ver las cámaras?

No. Las imágenes no me permiten recordar nada. Lo que digo es que me impresiono al ver las imágenes, que si hubiese sido pérdida de conocimiento por exceso de alcohol no hubiese podido caminar, observamos cómo caminamos, ingresamos al hotel, en el video veo como ingreso muy pegado al borde y no le doy espacio a ella para caminar, por eso al pasar la recepción paso por el borde y no le doy espacio a ella para pasar por lo que se queda atrás mío. Luego me muestra las imágenes mías volviendo donde los recepcionistas y esta imagen produce una sorpresa mayor en mí porque me veo interactuar con los recepcionistas.

Luego vemos una imagen con la llegada del taxi y la salida del taxi al hotel. Estas imágenes que son de más cerca y con más luz que las que se presentaron en la audiencia de formalización, se aprecia un auto negro con amarillo, un taxi, con su patente en el techo, y la imagen que veo es que se abre la puerta posterior del taxi hacia el hotel, bajo del taxi con las vestimentas que todos conocen, el jockey, zapatillas, buzo, doy un paso distanciándome del taxi, me estiro, y veo que luego baja (nombre de la denunciante), que sale, se da un impulso desde el asiento trasero y ella también da un paso y se pone a mi costado derecho, y me hace un gesto como de “vamos” tomándome del codo derecho y empezamos a caminar en dirección al hotel.

En relación con esta segunda imagen, tuvimos una conversación en la que mencioné que tenía una imagen, un recuerdo, de ella en el asiento del copiloto, en cuclillas. Le expliqué que esta imagen no coincidía con lo que creía recordar. Les mencioné que ahora pensaba que esta escena era más un sueño que un recuerdo.

Gabriel hace un comentario respecto del gesto de como ella me tomó del codo, que era algo como “mira cómo te toma del codo y te hace caminar”.

Salí por la puerta posterior del lado del copiloto, es la puerta que da hacia la vereda, el taxi mira hacia la alameda, por lo que salgo por la puerta posterior del lado del copiloto, salí primero y por el mismo lugar, sale después ella. Esto lo recuerdo y además como dije se produjo una conversación respecto de la grabación.

P: El video que tenemos y que le mostramos el martes, es distinto de lo que usted nos relata, el video que usted refiere, como toma distinta y más cercana, muestra algo distinto, que la víctima baja detrás suyo, es incompatible con lo que muestra el video que le exhibimos y el relato de la declaración del taxista. (Se le exhibe al imputado el video de Huérfanos con Teatinos que mira hacia el norte y muestra la llegada del taxi y la bajada del imputado con la víctima, en dirección al hotel. Conforme al registro muestra que es de las 23.49. horas). ¿Se reconoce en ese video?

Sí, me reconozco y la reconozco a ella. Solo quiero plantear lo que digo desde el inicio, no creo estar equivocado. Hay dos o tres diferencias que quiero señalar. El video que digo que vi, muestra que ella baja por donde yo salgo del taxi, o sea la puerta trasera, otra diferencia es que en el video que yo vi, ella se pone a mi derecha y no al costado izquierdo como se aprecia en el otro video.

Tengo la impresión de que es un video que debería haber sido tomado en una farmacia que está en Rosa Rodríguez con Teatinos. Es una imagen que muestra como si estuviera desde la esquina del pasaje. Este video lo vi una sola vez, con dos personas a mi lado.

P: ¿Cuánto tiempo vio el video?

Un minuto, algo así.

P: ¿Está seguro? ¿Pidió verlo de nuevo?

Lo vi, lo que duró. Segundos. No puedo precisar cuántos segundos, lo que señalo es que la imagen muestra todo el proceso que relaté, que se para el auto, que me bajo, que me estiro, que ella sale del auto, se da un impulso, se para, se posiciona a mi derecha, toma mi codo y comenzamos a caminar. Creo que en total son 20 o 30 segundos, no recuerdo si la vi una o dos veces, sí recuerdo que se generó una conversación por la imagen. Sí, fueron 30 segundos o más de 30 segundos. Creo que pedí que me la repitieran una vez.

P: ¿Pidió copia de las cámaras?

No, jamás pensé que esas imágenes no las iba poder volver a ver porque tenía a la jefa de inteligencia al lado.

P: ¿Le ofreció copia de las imágenes?

No.

P: ¿Alguno de los intervinientes pidió copia?

No. No le pedí copia, no me las envió y no las volví a ver.

Posterior a esto, de volver a nuestros asientos tras ver las imágenes, Cristina nos mencionó otras diligencias. Nos informa que cuando van los PDI a retirar imágenes al hotel, funcionarios del hotel les dicen que funcionarios de Carabineros fueron al hotel a retirar imágenes de los mismos días y que piensa que son funcionarios de inteligencia porque no exhiben orden judicial , luego me señaló que esto pareció muy raro.

P: ¿Usted le pidió indagar respecto de este hecho?

No, en ese momento no.

P: ¿Le llamó la atención?

Sí. Pero no pedí indagar.

P: ¿Trató usted de indagar personalmente?

No.

P: ¿Por qué?

Primero, porque cambié de número de teléfono y consideré inconveniente hacer las averiguaciones. Cambié de teléfono porque me compré un teléfono tras la incautación.

P: ¿Se representó que Carabineros pudo haber estado detrás de la maniobra de echarle algo en el trago y tener sus imágenes?

No. No lo hice.

P: ¿Alguno de los tres sugirió acciones para indagar respecto de esto?

No. Ninguno.

P: ¿Ella sugirió hacer algo respecto de esto?

No.

P: ¿En su mente no quedó la idea de indagar respecto de este hecho extraño, que Carabineros tuviera imágenes que ustedes estaban también buscando?

Yo entendí que esta reunión con la PDI era parte de un proceso. Pedí a mis abogados, pero ya de manera posterior, transmitir esta información y en segundo lugar pedí diligencias para aclarar este punto. Entiendo que hay una nota formal solicitando información a Carabineros respecto de esta diligencia y ellos respondieron que no había ocurrido, a pesar que la presencia de carabineros está descrita en las declaraciones de los funcionarios de inteligencia de la PDI.

P: ¿Usted le preguntó en ese momento si los carabineros se habían identificado como tales?

Lo que ella me informó es que eran carabineros y su apreciación era que eran funcionarios de inteligencia, no pregunté más detalles. No pregunté si se habían identificado como tales.

P: ¿Cristina sabía respecto de lo que había ocurrido al otro día en el hotel?

Sí, claro, se lo había dicho. Luego me dice que habían verificado la integridad física de (nombre de la denunciante), que lo habían hecho a través de enviar un funcionario de la PDI a entregar un sándwich al edificio y habían verificado que estaba bien y estaba con su papá.

Al terminar esto le dije que estaba más preocupado porque vi imágenes en que yo no estaba inconsciente, que caminaba, que entraba al hotel, que hablaba con recepcionistas, por lo que todo esto me parecía más sospechoso, en esta conversación pregunté qué razón podía tener todo esto, le digo, sabes, me gustaría verificar si mi teléfono tiene algún tipo de intervención, ya sea que esté intervenido o se me haya extraído información.

Pregunté si eso lo podían hacer, pero me dijo que tenía que ser un perito de la PDI, que podía venir de inmediato. Llegó muy rápido esta persona a mi oficina, lo hice pasar, en ese momento Gabriel ya no estaba. Le entregué el teléfono al perito, quien empezó a manipularlo, después de un par de minutos me señala que no parece estar intervenido, y le preguntamos si podía dar certeza de aquello, y me dice que no puede, que tiene que periciarlo. Le pregunté qué significaba eso, cuánto tiempo tomaría, me dice que unas 6 horas y que tenía que llevárselo a la PDI.

Dudé porque eran muchas horas que quedaría sin celular, finalmente decidí hacerlo, así que le dije al perito que bueno, entonces traté de ubicar a Gabriel para sacar de la caja fuerte un teléfono que teníamos guardado de respaldo, no lo pude ubicar por lo que le pedí a Gustavo que lo hiciera, este teléfono nuevo era de las mismas características que el que yo tenía, por lo que traspasamos la información de un teléfono a otro y le entregué mi teléfono para que se lo llevaran a periciar.

Entretanto, Cristina me dice que estaban levantado imágenes del entorno del Ají Seco, no sé si las levantaron, pero fue la información que me entregó, eran diligencias en curso y yo entendí que nos volveríamos a reunir.

P: ¿Qué temía que hubiese pasado en su teléfono?

Que estuviera infectado, que hubieran sacado información.

P: ¿Qué le parecía a usted que se hiciera esta diligencia?

Me parecía una medida de resguardo.

P: ¿Si era así, no le parecía haberlo hecho antes?

El momento en que terminé hablando con la PDI, si bien la decisión la tomé el 2 de octubre, es una decisión que evalué no considerando que yo pudiese estar involucrado en un delito , sino una interpretación que se nos había pasado la mano, pero luego empecé a pensar que era muy extraño que dos personas perdieran la memoria, me puse en la idea que esto no fuera una casualidad y fuera provocado.

P: ¿Esta sospecha o aprensión le surge después de las conversaciones con Cristina?

La sospecha yo la tenía y es lo que motiva que el 2 de octubre le diga a (nombre de la denunciante) que tenía que ver esto la policía.

P: ¿Usted temía que algo pudiera afectar su seguridad personal?

Que pudieran afectar el ejercicio de mi cargo. Las imágenes no me dejaron tranquilo, lo que me dejó tranquilo es que había una institución haciendo diligencias.

P: Pero las imágenes no lo ponían a usted en situación poco decorosa, ¿tenía miedo aun, viendo que no había imágenes extrañas suyas? se lo ve en los videos caminando normal.

No, no me quedé más tranquilo, porque seguía sin acordarme de los hechos y no recordaba esas imágenes, y estas imágenes solo mostraban eran un lapso corto en un tiempo de 8-10 horas de pérdida de memoria.

P: ¿Quedó con la idea de indagar esto de Carabineros?

Me quedé con varias ideas, pero no entendí que era la última vez que me iba a reunir con Cristina Vilches.

P: ¿Quedó agendada alguna reunión?

No. No quedó agendada, pero entendí que la preocupación seguía por parte de ella, por lo que ella estaba abocada a esta materia y que sabía que era muy importante.