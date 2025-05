Interrogatorios a Monsalve: quién es quién en el caso

Tres aspectos han concentrado la atención mediática del caso Monsalve: la denuncia misma por violación y abuso sexual en contra de una subalterna, las actuaciones del Ejecutivo al tomar conocimiento de la acusación y las diligencias que el entonces subsecretario del Interior encargó a la Policía de Investigaciones el 10 de octubre, 18 días después de los hechos denunciados.

A una semana de que Manuel Monsalve saliera de prisión preventiva y comenzara a cumplir su arresto domiciliario, La Tercera reveló en exclusiva la declaración que éste dio a los fiscales del caso Xavier Armendáriz y Francisco Jacir. Se trata de tres entregas que ponen el foco en los ejes que más han concentrado la atención mediática. Aquí el mapa de los nombres que mencionó el exsubsecretario durante el interrogatorio y su relación con el caso.

Giorgio Jackson

Al inicio del interrogatorio, Monsalve relató su trayectoria política y mencionó cómo se gestó su inclusión en el gobierno de Gabriel Boric, cuando era diputado. "Asumir la Subsecretaría del Interior fue un hecho no previsto, fue un contacto que se hizo a finales de enero o principios de febrero de 2022. Giorgio Jackson se me acercó y me planteó que en la dinámica de estructurar el gobierno había un cargo muy complejo de resolver y se le había encargado ofrecerme el cargo, esto lo entendí por mi rol de jefe de bancada que había realizado al interior del Congreso, por la interlocución con el gobierno y oposición y mi presidencia de la Comisión de Hacienda. Acepté el ofrecimiento del Presidente y asumí desde marzo de 2022“.

Gabriel De la Fuente

“Era el primero en empezar a trabajar y el último en irme de La Moneda, esto acompañado de mi jefe de gabinete, el señor Gabriel De la Fuente”, esta es la primera mención que Monsalve hace de quien fuera su hombre de confianza en La Moneda.

Antes de que Monsalve arribara a Palacio, De La Fuente trabajaba con él en el Congreso Nacional. De profesión abogado, se desempeñaba como coordinador legislativo de la bancada socialista. Se trata de una de las personas a quien el subsecretario le contó que había salido con una subalterna la noche del 22 de septiembre y de sus sospechas de haber sido drogado para ser extorsionado.

Gabriel Boric

“Mi relación con él siempre fue respetuosa y cordial, no eran relaciones continuas, estaban más bien relacionadas al trabajo en específico”, dice Monsalve sobre el Presidente Gabriel Boric en su declaración.

En otro pasaje detalla cómo fue la reunión que sostuvo con el Mandatario el martes 15 de octubre, un día después de que la subalterna con la que había salido lo denunciara por violación y abuso sexual ante la Fiscalía. “Le conté que había salido con (nombre de la denunciante), una funcionaria...El Presidente me dio un par de datos, él me dijo que la denuncia era de parte de una funcionaria por abuso sexual, creo que esas eran sus palabras, que había sido informado de una denuncia por abuso sexual. Le dije que no tenía conocimiento de esto, él me insistió en que era una denuncia por abuso sexual de una funcionaria”.

Luego, Monsalve revela que dio su versión de los hechos al Mandatario, es decir, que después de ingerir bebidas alcohólicas él y la denunciante sufrieron pérdida de memoria y que sospechaba haber sido drogado. “Él me dijo: “No tengo por qué dudar de lo que me dices”, hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando", añadió.

“Luego me preguntó si había informado a mi familia; le respondí que no. Entonces me preguntó dónde estaban y me dijo que debía informarles, finalmente me dijo: “Tienes que ir a ver a tu familia”. Al otro día tenía dos actividades laborales que parecían impostergables, y me volvió a insistir que fuera donde mi familia a informarle. Tras esto me pide que hable con la ministra del Interior, lo asumí como una instrucción de él y creo que después de esto terminó la reunión", zanjó sobre este episodio.

“El Presidente no preguntó detalles y fue una conversación breve. (...) No entré en ese detalle, ni tampoco entré en detalle de otras cosas que me dijo la jefa de inteligencia de la PDI, solo le dije lo de las cámaras y mi sorpresa ante mi actuar y no recordar nada”, puntualizó.

El próximo diálogo con el Jefe de Estado se produjo el 16 de octubre, el día en que salió del gobierno: “El Presidente habla, me dice que la situación no permite que me mantenga en el cargo, en ese momento le dije que yo había hablado con Lino Disi (su abogado) y que me había transmitido la importancia de la presunción de inocencia, él me reitera que la situación hace insostenible mi permanencia en el cargo, por lo que le digo, muy bien Presidente, bajo a mi oficina, redacto mi renuncia y se la hago llega”.

“Previamente el Presidente me dijo que alguien tiene que hablar, dije que podía hacerlo, me preguntó qué era lo que iba a decir, por lo que dije que iba a anunciar mi renuncia y los motivos de ella y decir que tenía la convicción de no haber incurrido en ningún delito. Me dijo ok, me despedí de ellos, y me fui”, añadió.

Carolina Tohá

"La relación era cotidiana, de mucha colaboración, todos los días nos veíamos, salvo que por otras tareas no estuviéramos en La Moneda, pero si no nos veíamos nos llamábamos por teléfono y teníamos una reunión formal todas las semanas al menos", detalla Monsalve sobre la relación con la ministra del Interior.

También confirmó que hubo un diálogo entre ambos el 15 de octubre, en el que la ministra le informa que la PDI llegará al hotel en el que se hospedaba. Al día siguiente, Monsalve reveló que conversaron brevemente sobre los hechos denunciados en el Congreso.

Luppy Aguirre

En su declaración, el exdiputado revela que fue Luppy Aguirre, la entonces jefa jurídica del Ministerio del Interior, quien le recomendó buscar asesoría legal particular.

“Ingresé a mi oficina, esperé a Luppy Aguirre quien llegó con Gabriel de la Fuente, tenemos la reunión los tres, le digo que le voy a informar algo grave o delicado y le conté lo ocurrido el 22 de septiembre, le conté de las reuniones que sostuve con la jefa de inteligencia de la PDI y después (Aguirre) me dice, ‘mira, además de decisiones como jefa jurídica del Ministerio del Interior además debes tener un abogado privado’. Le dije que bueno y coordino con Lino Disi, Luppy es quien me da el nombre de Dino”.

“Tengo mucha confianza profesional en Luppy por eso le hice caso”, dijo Monsalve sobre la penalista, quien salió de la cartera luego de que estallara el caso y se incorporó al Consejo de Defensa del Estado.

Cristina Vilches

Monsalve asegura que ante la sospecha de haber sido víctima de una operación en su contra, se reunió con la jefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, quien también tuvo que dejar su cargo luego de la controversia.