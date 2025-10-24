Investigación tras muerte de menor en choque a furgón escolar en Recoleta deja tres nuevos detenidos

En el marco de la investigación que lleva adelante el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte por la detención de dos sujetos que el pasado lunes chocaron contra un furgón escolar en Recoleta -causando la muerte de un menor de 12 años-, fueron allanados tres domicilios, en los que se decomisaron más de 30 kilos de drogas y se detuvo a tres ciudadanos bolivianos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Cabe recordar que en la tarde del pasado lunes, en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, el vehículo en que viajaban a gran velocidad dos delincuentes, chocó contra el transporte escolar, provocando su volcamiento. Producto de esto, falleció un menor identificado como Esteban Hermosilla y otras siete personas resultaron lesionadas. Los detenidos -Iván Gómez Obreque (28) y Claudio Gaete Quiroz (31)- fueron formalizados por homicidio consumado con dolo eventual y quedaron en prisión preventiva.

Derivado de este hecho, el OS9 identificó domicilios vinculados a los detenidos, gestionando órdenes judiciales de entrada y registro. Así, realizó allanamientos en las comunas de Recoleta y Huechuraba. En esta última se llevó a cabo un operativo en el domicilio de la madre de Gaete Quiroz.

En total, fueron decomisados más de 18 kilos de pasta base de cocaína y más de 12 de clorhidrato de cocaína, además de 48 millones de pesos en efectivo y 3 teléfonos celulares.

En uno de los domicilios se detuvo a una mujer boliviana identificada como C.V.S., de 25 años, por infracción a la Ley de Drogas. Las diligencias permitieron, además, identificar y detener otros dos sospechosos: F.E.M., arrendatario del inmueble donde fue hallada la droga, y su pareja D.C.C.

Posteriormente, en un ingreso voluntario a un domicilio ubicado en la comuna de Recoleta, se incautaron $48.664.000 de pesos en efectivo, el cual sería asociado al narcotráfico.

Los tres imputados quedaron en prisión preventiva por delito de tráfico de drogas, fijándose un plazo de 120 días para su investigación.

Al respecto, esta jornada, la fiscal jefa de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Macarena Cañas, entregó detalle de los allanamientos.

Así, indicó que uno de los domicilios registrados fue “un inmueble perteneciente a la madre del imputado Gaete, en el cual operaba esta subcélula de tráfico de drogas”.

Agregó que la investigación del OS9 y la Fiscalía busca determinar si los sujetos detenidos por el fatal choque y los últimos tres aprehendidos “forman parte de una misma estructura delictual, lo que permitirá esclarecer la conexión entre ellos y los hechos de este lamentable suceso”.