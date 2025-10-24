SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Investigación tras muerte de menor en choque a furgón escolar en Recoleta deja tres nuevos detenidos

Producto de la investigación derivada del fatal choque, el OS9 de Carabineros allanó tres domicilios en la zona norte de Santiago, en los que se decomisaron más de 30 kilos de drogas y se detuvo a tres ciudadanos bolivianos.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En el marco de la investigación que lleva adelante el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte por la detención de dos sujetos que el pasado lunes chocaron contra un furgón escolar en Recoleta -causando la muerte de un menor de 12 años-, fueron allanados tres domicilios, en los que se decomisaron más de 30 kilos de drogas y se detuvo a tres ciudadanos bolivianos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Cabe recordar que en la tarde del pasado lunes, en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, el vehículo en que viajaban a gran velocidad dos delincuentes, chocó contra el transporte escolar, provocando su volcamiento. Producto de esto, falleció un menor identificado como Esteban Hermosilla y otras siete personas resultaron lesionadas. Los detenidos -Iván Gómez Obreque (28) y Claudio Gaete Quiroz (31)- fueron formalizados por homicidio consumado con dolo eventual y quedaron en prisión preventiva.

Derivado de este hecho, el OS9 identificó domicilios vinculados a los detenidos, gestionando órdenes judiciales de entrada y registro. Así, realizó allanamientos en las comunas de Recoleta y Huechuraba. En esta última se llevó a cabo un operativo en el domicilio de la madre de Gaete Quiroz.

En total, fueron decomisados más de 18 kilos de pasta base de cocaína y más de 12 de clorhidrato de cocaína, además de 48 millones de pesos en efectivo y 3 teléfonos celulares.

En uno de los domicilios se detuvo a una mujer boliviana identificada como C.V.S., de 25 años, por infracción a la Ley de Drogas. Las diligencias permitieron, además, identificar y detener otros dos sospechosos: F.E.M., arrendatario del inmueble donde fue hallada la droga, y su pareja D.C.C.

Posteriormente, en un ingreso voluntario a un domicilio ubicado en la comuna de Recoleta, se incautaron $48.664.000 de pesos en efectivo, el cual sería asociado al narcotráfico.

Los tres imputados quedaron en prisión preventiva por delito de tráfico de drogas, fijándose un plazo de 120 días para su investigación.

Al respecto, esta jornada, la fiscal jefa de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Macarena Cañas, entregó detalle de los allanamientos.

Así, indicó que uno de los domicilios registrados fue “un inmueble perteneciente a la madre del imputado Gaete, en el cual operaba esta subcélula de tráfico de drogas”.

Agregó que la investigación del OS9 y la Fiscalía busca determinar si los sujetos detenidos por el fatal choque y los últimos tres aprehendidos “forman parte de una misma estructura delictual, lo que permitirá esclarecer la conexión entre ellos y los hechos de este lamentable suceso”.

Más sobre:PolicialchoquefurgónRecoletadetenidosbolivianosallanamientos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Trump anuncia ataques por tierra tras los dos últimos bombardeos a supuestas narcolanchas

Tras ser expulsada por “conflictiva”: Corte de Arica ordena reintegrar a vecina a grupo de WhatsApp de copropietarios

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva

Expresidente Frei asegura que en Chile se debe dejar “atrás las rencillas, los insultos y las descalificaciones”

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

4.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

5.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Todo sale a la luz, así que prepárate”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Todo sale a la luz, así que prepárate”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”
Chile

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Investigación tras muerte de menor en choque a furgón escolar en Recoleta deja tres nuevos detenidos

Tras ser expulsada por “conflictiva”: Corte de Arica ordena reintegrar a vecina a grupo de WhatsApp de copropietarios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Rodrigo Castillo y error en cuentas de luz: “Los clientes están obligados a pagar ese sobrecosto, pero no lo han pagado todavía”

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores
El Deportivo

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores

Regreso triunfal: Christian Garin debuta con una sólida victoria en Costa do Sauipe

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Trump anuncia ataques por tierra tras los dos últimos bombardeos a supuestas narcolanchas
Mundo

Trump anuncia ataques por tierra tras los dos últimos bombardeos a supuestas narcolanchas

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales